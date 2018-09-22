瞌睡發威！他和貓咪共眠 兩天吸金百萬

2018年09月22日 15:02 中時電子報 楊幼蘭

勞曼和貓咪一睡成名後，獲得「貓爺爺」的新外號

誰說打瞌睡是浪費時間，75歲的貓迷勞曼（Terry Laurmen）身體力行，徹底推翻了這個說法。

據CNN新聞網22日報導，勞曼很愛貓，在威斯康辛州綠灣（Green Bay）的「威斯康辛避風港寵物庇護所」（Wisconsin Safe Haven Pet Sanctuary）擔任義工。不過在照顧貓咪的時候，他往往不知不覺就會在角落打起盹來。

隨著他和貓咪共眠的照片在社群媒體上瘋傳，在這短短兩天內，由於捐款不斷湧入，如今庇護所已募得超過3萬美元（近100萬台幣）。

庇護所創辦人妃德豪森（Elizabeth Feldhausen）說，大家都是提供1、2美元，或是5美元的小額捐款。不過由於捐款人數眾多，發揮了聚沙成塔的力量。

大約6個月前，身為高中西班牙文退休教師的勞曼拿著刷子，出現在庇護所，就開始幫貓咪刷毛。他說，當初會選擇這庇護所當義工，是因為整個環境就像家一樣。

「他們沒有籠子，」勞曼表示，「而我更是超喜歡在較自然的情況下，和貓進行社交活動」。

妃德豪森說，勞曼認得每一隻貓，和貓咪在一起樂在其中，彷彿牠們是他人生中的最愛。

而對貓咪來說，勞曼宛如牠們的幸運之神，就在庇護所貼出他和最喜歡的貓咪路易睡在一起的合照後，才不到一天，牠就被收養了。

(中時電子報)