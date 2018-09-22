泰夯劇《一年生》9鮮肉在台當吃貨 讚鼎泰豐大啖月餅

2018年09月22日 15:10 中時 潘鈺楨

9位泰劇小鮮肉大啖月餅。（盧禕祺攝）

Krist（左）與Singto重現深情對望。（盧禕祺攝）

「 Sotus S ENCORE Fan Meeting in Taipei 」一年生2台北見面會安可場22日登場，9位小鮮肉Singto、Krist、Oaujun、Fiat、Guy、Nammon、New、Off、Gunsmile登台前先召開記者會，用中文跟台灣打招呼，Fiat說：「我想你們。」Guy說：「今天我很高興來到這裡！」

9人在記者會上大啖中秋月餅，大呼好吃還用中文祝賀大家「中秋節快樂」。他們昨天去吃了鼎泰豐，Gunsmile最喜歡小籠包、空心菜跟炸排骨。Krist二度來台，讚台粉是「禮貌地熱情」，不像有些地方粉絲很衝動。Singto抱怨上次來都在工作，沒看到台灣的太陽，一定要把握明天一整天自由時間參觀台北。New、Singto想去猴峒看貓，Gunsmile、Fiat想要去西門町購物，Krist要幫媽媽買鞋，Oaujun計畫去爬山、十分瀑布，Guy事先上網跟網友打聽，想去動物園坐纜車，到貓空採茶。

他們看到台灣粉絲應援買下台北5大LED牆廣告，直呼感動，說這在泰國是巨星才會有的待遇，聽到主持人說「因為台灣粉絲很有錢」逗得9人哈哈大笑。9人樂得現場秀舞技，被封為舞王的Gunsmile大跳「殭屍舞」，跳完以後自嘲：「不會很像瘋子嗎？」

(中時 )