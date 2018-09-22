金門》國民黨揮「藍綠對決」大旗 劍指陳福海

2018年09月22日 15:19 中時 李金生

1200餘位鄉親熱情相挺，場面熱鬧！（李金生攝）

國民黨中央副主席曾永權（前左）帶領4名立委跨海站台，強調這是一場「藍綠對決」的選戰。（李金生攝）

前立委楊應雄（左）出任競選總部榮譽主任委員，為楊鎮浯披掛彩帶送上祝福。（李金生攝）

出任競選總部主委的縣議長洪麗萍（中）贈送好彩頭。（李金生攝）

原住民團體的舞蹈表演，帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

楊鎮浯的「新移民姐妹後援會」也在今天成立，由吳金鈴擔任會長。（楊鎮浯競選總部提供）

國民黨期待打贏縣長選戰，讓金門藍天再現。（李金生攝）

金門縣長選舉6搶1，國民黨楊鎮浯今（22）日搶先成立競選總部，逾1200位鄉親熱情吶喊相挺。黨中央副主席曾永權帶領4名立委跨海站台，揮舞「藍綠對決」大旗，目標直指掛名無黨籍，但背後有民進黨支持的陳福海，誓言要打一場讓金門2018藍天再現，2020中央重返執政的「金門前哨戰」。

藍營以陳福海雖然掛名無黨籍，實際是「白皮綠骨」有民進黨當「靠山」撐腰，大力訴求和導引選戰走向「藍綠對決」，隨著選情逐漸加溫持續發酵，已引起鄉親的注意和討論。

曾永權強調，「贏得金門，就贏得台灣」民進黨2年來執政無方，百業蕭條、民怨四起，更漠視和罔顧金門軍民在「823炮戰」的犧牲付出，唯有全力支持國民黨徵召的楊鎮浯贏得縣長選戰，才能掌握2020中央執政的契機。

首批跨海挺進的國民黨中央軍，包括立委曾銘宗、陳雪生、「金門媳婦」林麗蟬、陳怡潔等人也指出，楊鎮浯是國民黨團的「第1戰將」，經由他不斷的爭取和溝通協調，才有今天兩岸通水、醫療專機進駐金門的成果，「有人」卻刈稻尾將功勞搶光光。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗和曾任8年連江縣長的陳雪生強調，今年的金門縣長選戰是「藍綠對決」，楊鎮浯勝選入主縣府後，國民黨和中華民國都會站起來，國民黨團34席立委也將是他最有力的後盾。

楊鎮浯在國民黨縣黨部廣場成立競選總部，前立委楊應雄出任榮譽主任委員，縣議長洪麗萍擔任主任委員，縣議會秘書長李增財則任總幹事。黨提名的縣議員、鄉鎮長、代表與估計逾1200名鄉親到場相挺，炎陽下「凍蒜」聲不斷，士氣高昂！

放棄連任的縣議長洪麗萍指出，金酒是金門的「金雞母」，鄉親都很關心它的發展，但現在的縣府「讓人不安，人心惶惶」、「對年輕人來講，這是一個沒有希望的縣府」；金門要轉變，需要鄉親支持，她願意放棄個人的政治生命，與大家心手相連，讓金門藍天再現，共創不一樣的未來。

金門一向是國民黨的鐵票區，4年前國民黨提名的李沃士縣長競選連任失利，國民黨今年徵召立委楊鎮浯出馬挑戰現任陳福海，期待收回「失土」讓金門藍天再現，取得中央重返執政的契機。

另金門現有新住民2600餘人，其中陸配約2300人占88％，外配約300人占12％，被視為左右選舉的一股新興力量。楊鎮浯的「新移民姐妹後援會」也在今天成立，由吳金鈴擔任會長，來自柬埔寨的立委林麗嬋前往加油打氣。

(中時 )