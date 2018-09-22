又一印度教育電影來台 《我的嗝嗝老師》被譽「零差評」

2018年09月22日 15:31 中時 潘鈺楨

印度電影自《三個傻瓜》開始戴起探討教育題材，之後《來自星星的傻瓜》、《我和我的冠軍女兒》也在票房上屢創佳績，2018年3月份在印度上映的《我的嗝嗝老師》(原文片名：Hichki）改編自知名自傳小說，探討刻板教育，融入更多印度社會底層的艱苦困境及僵化體制的弊端，在印度上映不但引起大眾共鳴，在第21屆上海國際電影節中以「點映零差評」的高口碑獲得一致的讚賞。

《我的嗝嗝老師》描述女主角奈娜（拉妮•穆克吉飾演）從小立志要成為一名老師，無奈她患有妥瑞症，經常會不受控制的抽動或發出怪聲音，她因為這個隨時就會展露症狀的疾病被嘲笑被誤解，即使長大後身邊的人仍以異樣的眼光看她。在歷經第18次的教師面試遭拒後，絕望之際，她終於在自己的母校找到全職教師的工作，然而她馬上就知道原因，原來她被分配到全校唯一的災難班—集結了最頑抗、最調皮，永遠都在惹麻煩的問題學生。她決定拿出畢生都在為自己缺陷戰鬥的精神，讓她的學生能排除一切的歧視與艱難，發掘自己的潛能。

為了讓台灣的觀眾認識妥瑞症，片商也將在本月底舉辨兩場活動推廣：9/29(六)下午在誠品電影院舉辦「妥瑞路上不寂寞－一起進戲院看《我的嗝嗝老師》」電影搶先看及映後講座，特邀請到台灣妥瑞症協會創會理事長王煇雄醫師、全球孩童創意行動挑戰（Design For Change - DFC）台灣發起人許芯瑋一起從醫學的專業臨床經驗及翻轉教育的觀點分享電影，期待妥瑞症病友及家長們能不再害怕自己無法控制的聲響會造成他人的困擾，活動內容請上網站查詢。

另外9/30(日)下午在高雄MLD Reading 2F Forum邀請到知名影評人鄭秉泓Ryan Cheng及本身也是妥瑞人的花藝大師吳尚洋舉辦「大膽嗝嗝、大聲追夢－《我的嗝嗝老師》電影講座」分別從影評觀點以及自身經歷來分享這部電影。(活動內容詳見：https://bit.ly/2xirYhM)《我的嗝嗝老師》將於秋天在台上映，活動詳細內容及更多電影資訊詳細內容請上捷傑電影官網。

(中時 )