敘利亞戰火打住！俄土建非軍事區緩和衝突　

伊德利布省境內到處是遭到戰爭毀壞的建築物。(圖/美聯社)

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中時電子報
何宜玲

敘利亞7年內戰沒有畫下休止符，但是近期可望暫時告一個段落，因為俄羅斯和土耳其達成共識，提議先建立一個非軍事區，以阻止敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)針對伊德利布省(Idlib)反叛分子進行的攻勢。

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根據《紐約時報》(New York Times)報導，美國方面希望藉著這段緩衝期間，研擬應對敘利亞的新戰略。

由於土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)反對阿塞德進攻伊德利布，並已部署土耳其軍隊至該省。他與贊成敘利亞阿塞德政府進攻伊德利布省的伊朗和俄羅斯，形成兩派不同意見。

而目前俄羅斯和土耳其暫時達成共識，先在衝突地帶建立一個非軍事區，以避免阿塞德政府軍立即向叛亂分子發動猛攻。

儘管布魯金斯學會(Brookings Institution)分析師Ranj Alaaldin認為，非軍事區的成立可能只是為了下一波進攻做準備。阿塞德政府及其盟友將會重新組織起來，再進行下一波攻擊。但是，美國現在仍有充分的機會，在他們協議破裂之前，做好回應的準備。

報導認為美國應盡一切努力，避免伊德利布省再度陷入戰亂。並且，一旦阿塞德政府以化學武器攻擊敘利亞平民，美國就應針對政府軍發動空襲，以保護無辜的人民。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Weighs Next Steps as Syria’s Civil War Enters Climactic Phase

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