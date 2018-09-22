圖利特定廠商 法前總統爆印度疾風戰機訂單「黑幕」

法國空軍現役的疾風戰機。（圖/美國國防部）

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中時電子報
李靖棠

據路透社（Reuters）報導，近兩年不斷向外尋求採購新型戰機、藉此強化戰力的印度總理莫迪（Narendra Modi），近日卻陷入政治風暴內，遭反對黨議員要求辭職下台。起因源自於法國前總統歐蘭德（Francois Hollande）的一席話，稱當年與印度商議、採購36架疾風戰機（Rafale）時，遭到印度政府和莫迪施壓，要求法國與印度億萬富豪安巴尼（Anil Ambani）名下企業合作，被反對黨認定有「圖定特定廠商」之嫌，要求他下台負責。

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印度於2016年和法國政府達成協議，將向達梭（Dassault Aviation）購買36架疾風戰機，強化自身的空戰與防禦能力，此一訂單預估總價高達87億美元（約2,665.3億台幣）。對此一協議的金額，反對黨議員也紛紛提出質疑，認為莫迪政府似乎當了冤大頭，用了比他國更高的價格、向法國買同款戰機。

印度總理莫迪（圖右）與法國前總統歐蘭德（圖左）。（圖/路透社）

歐蘭德向法國Mediapart新聞網透露，「沒辦法，我們沒有其他選擇，只能原封不動地接受對方給我們的選項。」按照過往的習慣，外國廠商與印度進行軍售，需要將訂單中至少3成的投資用於印度本土，但令反對黨不解的是、過去外商首要合作對象，多為國營的印度斯坦航太（Hindustan Aeronautics），為何此番合作夥伴卻是由私營的信實工業集團（Reliance Group）擔任？

法國達梭（Dassault）研製的疾風戰機，是法國軍方現役的空戰主力之二。兩者都擁有獨特的三角翼，疾風是幻象2000戰機的後繼戰機，目前也是法國外銷軍售的主力機型。疾風擁有單雙座兩種規格、以及多款衍生型號，我國空軍曾對疾風有興趣，但最終因提早曝光而胎死腹中。疾風的最大航程可達3,700公里，擁有一門30釐米的機砲、擁有13/14個飛彈掛載點，最大掛載重量為9,500 公斤，最常見的飛彈就是雲母飛彈（MICA）。

最大反對派國大黨（National Congress）領袖拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）在其推特上砲轟莫迪，「這個總理居然私下關起門來變更和商議戰機合約，感謝歐蘭德先生的坦白，讓我們能知道、他將這筆數百億的利潤，就這樣轉給了富豪安巴尼！莫迪根本是背叛了印度和廣大民眾！」雖總理辦公室至今仍拒絕回應此事，但莫迪能否度過此難關，繼續維持他的高人氣支持度，將成為外界關注的焦點之一。

(中時電子報)

文章來源：India's Modi faces calls for resignation over French jet deal

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