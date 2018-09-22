南投》難忘921驚恐經驗 許素霞勤訪廟會為家鄉祈福

2018年09月22日 15:33 中時 沈揮勝

許素霞（左）在臉書貼出921當年與時任鹿谷鄉長的夫婿陳錫梧（右），以及孩子們在災後的家鄉合照，並提醒防災與救災觀念。（沈揮勝翻攝）

參選鹿谷鄉長的縣議員許素霞（中），這幾天行程主要為家戶拜訪及參與廟會，為家鄉祈福。（沈揮勝翻攝）

許素霞（右）廟會迎神，為家鄉鹿谷祈福。（沈揮勝翻攝）

921地震滿19年！很巧合，今年震災紀念日與當年一樣，同在中秋前3天，讓當時擔任鹿谷鄉衛生所公共衛生護士的縣議員許素霞感觸深刻。她說，震災後與時任鄉長的夫婿陳錫梧，翻山越嶺救災並安置災民；參選鹿谷鄉長的她，這兩天勤訪廟會為家鄉祈福、為鄉親求安康。

許素霞表示，不堪回首那段艱苦日子，但防災意識與救災經驗應該被重視。當時不知哪來勇氣，天一亮就徒步越險前往鹿谷鄉救災指揮中心協助救災，陳錫梧則於災後發揮土木工程專長，協助鹿谷鄉重建工程，一步一腳印，讓家鄉生活、產業步入軌道。

許素霞強調，感謝所有鄉親們，因為大家共同努力、竭盡所能度過難關，得以讓遭受天災嚴重摧殘的鹿谷鄉能重新站起、恢復光環；期盼之後的每一天，台灣一切都平安！

獲得國民黨提名參選鹿谷鄉長的許素霞，近幾日行程以家戶拜訪及廟會祈福為主軸；譬如20日參加竹豐社區慶中秋活動，與每年開山廟大神龜的製糕餅大名師陳庚海，陪著鄉親作月餅。

21日則前往溪頭龍山廟，在主委吳桂珠引領下參加天上聖母南巡會香與繞境；22日參與鹿谷廣興寶興宮廟會坐禁出關圓滿盛會，以及有水坑土地公廟會。期盼過宗教安定人心、透過祈福合境平安，以勤走基層、熱誠服務及擔任3屆議員立下的口碑獲得選民認同。

而她的競爭對手、以無黨籍登記參選鄉長的現任鹿谷鄉民代表會主席邱如平，近日主要議題則著重於麒麟潭的水質、整治、保護與永續。

(中時 )