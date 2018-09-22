氣候專家詹姆士‧漢森：是否使用核能發電 台灣民眾決定

2018年09月22日 16:08 旺報 李侑珊

永續發展獎得獎人詹姆士‧漢森（James E. Hansen）。（姚志平攝）

永續發展獎得獎人維拉布哈德蘭‧拉馬納森（V. Ramanathan）。（姚志平攝）

第三屆唐獎得獎人演講22日在台北舉行，針對能源政策在台灣引發各界激辯，永續發展獎得獎人詹姆士‧漢森（James E. Hanson）認為，台灣的空氣汙染問題非常嚴重，使用火力發電，勢必傷害台灣民眾的健康，但是否要使用核能發電，需要由當地民眾自行決定。

「以核養綠」公投的發起，在台灣引發擁核與反核的辯論，至於台灣的能源政策，詹姆士‧漢森以自己的研究結果與觀察來回應，即要使用核能、化石燃料還是再生能源，必須仰賴量化的研究結果來比較，如今所流通的大多是不正確的能源訊息，至於台灣是否適合發展核能，仍需要由當地民眾自行決定。

漢森提到，核能的議題在全球都受到關注，主要在於核能所釋放出來的原子輻射，對人體健康具有影響，而美國賓州在1979年發生三哩島核災，導致美國及全球因此不再熱衷於核能發展，之後柯林頓政府更宣布終止核能研發，當時正在美國興建的核子反應爐，也因此停建。

漢森提到，化石燃料造成嚴重的二氧化碳排放，特別是英美等先進國家，碳排放量遠大於發展中國家，即西方國家的碳排放已超過公平額度，他呼籲西方國家應有感，協助發展中國家減少碳排放，「畢竟我們都在同一艘船上」。

至於是否應發展再生能源，漢森說，如果是為了要爭取到大筆研究經費，他理應掛保證，再生能源是未來發展能源政策的唯一出路，但做為好的科學家，凡事要數據，說明能源政策的立場也一樣，「不能把雞蛋放在一個籃子裡」，其一為不能為任何一項能源發展而背書，因此再生能源是否能全面取代碳排放，無法獲得他的背書。

針對美國總統川普宣布美國退出「巴黎協定」，漢森表達強烈指責，並且與21名美國年輕人，一同控告美國聯邦政府，要求美國政府實施全國計畫，降低碳排放，望此撼動美國的立法機構，透過公民力量來捍衛氣候變遷的問題。他並呼籲，年輕人站出來，以行動影響政府政策。

面對能源政策所引發的爭議，漢森認為，各國政府及科學家都有責任，向年輕一代提出開誠佈公的研究，比較並說明核能、化石燃料、再生能源對健康的影響，以期讓能源議題的討論能夠更加公開透明。

(旺報 )