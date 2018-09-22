一樣是手抖 4種情況分別代表不同的症狀

2018年09月22日 15:41 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一位20歲女性由母親陪著來門診，因為她祖母最近被診斷出來有巴金森氏症。而她自己最近一年來拿杯子或夾菜時也會有點手抖，很擔心自己遺傳了祖母的巴金森氏症。

問她祖母的手抖是否與她一樣？她想了一下說，祖母的比較嚴重，坐在那裡右手就不停的抖，在挾菜時手反而不抖。走路動作也都較慢。這就對了！這位小姐是動作性手抖，而不是像她祖母的休息性手抖。她走路快速，動作也靈活，所以她並沒有巴金森氏症。大部份的巴金森氏症是不會遺傳的，只有約5％的巴金森氏症會遺傳，而且發病年齡也較一般散發性巴金森氏症年輕。

手抖是神經科最常見的不自主運動，一樣是手抖卻各有不同的意義及症狀。一般以手抖在何種情境下出現，可分為：

1.休息性手抖（restingtremor）

休息性手抖是雙手處於休息狀態時，通常是放在膝上時，規律性的顫抖，有時腳也會有休息性顫抖，主要見於巴金森氏症患者。但是長期使用某些抗精神藥物時，也會造成休息性手抖等類似巴金森氏症的症狀。

2.動作性手抖（actiontremor）

動作性手抖是手在做動作時（比如拿筷子、挾菜、寫字等）時發生的手抖。最常見的動作性手抖是原發性手抖（essentialtremor），通常由一隻手開始，逐漸另一隻手也會顫抖，而且隨著年齡而變嚴重。約0.3∼1.7％的人有此種手抖，所以是很常見。其中約一半是遺傳的，為自體顯性遺傳，其發病年齡則在15歲左右，男女罹病率相同。有時連頭、頸、臉、下巴及聲帶也會顫抖。動作性手抖如果不嚴重，不影響生活或工作時，不用服藥。但如果嚴重時，則服用藥物（如乙型阻斷劑或某些抗癲癇藥物）可以控制病情，但不能根治。有趣的是有些手抖在喝酒後會暫時減緩或消失。

圖／康健雜誌

3.姿勢性手抖（posturaltremor）

姿勢性手抖其實也屬於動作性手抖的一種，只是它是在雙手維持某一個姿勢（通常是雙手向前舉）時才發生的手抖。正常人在肌肉疲勞、緊張、焦慮、害怕、興奮時也會發生此手抖，此時稱為生理性手抖。但甲狀腺功能亢進、酒精中毒、某些藥物（如支氣管擴張劑）也會造成姿勢性手抖，這種情況加以治療是會進步或痊癒的。

4.意向性手抖（intentiontremor）

意向性手抖是手在指向目標時發生的手抖，最常見的是以手指碰鼻子時，在將碰到鼻子前會顫抖而碰不到，主要見於小腦病變。

診斷病人手抖時，要看主要的手抖是何種型態為主，比如動作性手抖太嚴重時，也會有輕微的休息性手抖。而巴金森氏症逐漸嚴重時，除了休息性手抖，也會有輕微的動作性手抖。

手抖的治療要有效，就要靠正確的診斷。我請這位小姐在紙上畫一圈一圈的螺旋圈，顯示有顫抖，但不嚴重。因為她的工作並不需要很精細的手指動作，我就告訴她目前不用吃藥，如果以後很嚴重，再來看醫生就可以了。

（作者為台北榮總一般神經內科主任、國立陽明大學神經學科教授）

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(中時電子報)