中農博苗栗體育場旁登場 7大展館呈現縣市及農村特色

2018年09月22日 16:15 中時 陳慶居

各主題館各具特色，行銷4縣市農業及特色產品等。（陳慶居攝）

農村繽紛館則呈現水保局在農村再生等政策成果。（陳慶居攝）

中彰投苗首長並簽署宣言，強化合作機制。（陳慶居攝）

中彰投苗區域治理平台4縣市首長會議，22日移師苗栗縣立體育場旁中台灣農業博覽會苗栗館舉行，會中針對苗縣建議選舉與公投脫鉤辦理等47項提案達成共識，隨後攜手為中農博主持開幕式，希望為中部打造更精緻而優質的農業，增加農民收益也吸引青年返鄉。

2018中台灣農業博覽會，即起至10月14日為期23天，在苗栗縣立體育場旁熱鬧登場，主軸為「幸福農業新食尚」，規畫幸福苗栗館、品味南投館、彰化優鮮館、花現台中館及農業成果展示、農村繽紛、農業機械展示館，共7大主題展館，展現各縣市農業和農村再生特色。

苗栗縣長徐耀昌與農委會主委林聰賢、台中市長林佳龍、彰化縣副縣長林明裕、南投縣副縣長陳正昇、行政院中辦公室副執行長吳宜臻及立委徐志榮、陳超明等共同主持開幕式，並參選各展館。

苗栗縣長徐耀昌表示，中農博首度在苗栗縣舉辦，縣府團隊精心籌辦盼帶給民眾耳目一新的農村文化休閒體驗。中彰投苗4縣市都卯足全力將農村文化、休閒農業、農業特色、農特產品，結合實境展演與科技體驗，打造7大主題展館，讓民眾透過觀賞參與互動遊戲，更深入認識農產業文化。

「幸福苗栗館」打造以農業生產、生活、生態與6級產業相融合的特有農產業型態；「品味南投館」以「農業、文創、觀光」為題，呈現文化、科技、農業的農創文化之美；「彰化優鮮館」以「樂活農村、安全農業、多元通路」呈現農村景觀多樣美麗風貌；「花現台中館」打造實境農業文化體驗，並設置花博主題區，邀遊客「聆聽花開的聲音」，充分展現各縣市美麗的農村風情、農創休閒特色。

徐耀昌熱情歡迎民眾來到苗栗參觀，每周休六日都有苗栗、彰化、南投、台中4縣市輪流規畫的精心表演，像是舞蹈秀、樂團演唱、有獎問答、趣味競賽、可品嘗4縣市在地特色美食，還有好康一把抓。

而4縣市區域治理平台邁入第四年，合作提案達271案，執行率73％，成效良好。另在農委會主委林聰賢見證下，4位縣市長再簽署11月即將在台中登場的花博宣言，台中市長林佳龍並宣布縣市周優惠措施。

(中時 )