野柳活蟹市集開幕 千人產地享用鱻蟹！

2018年09月22日 17:00 中時電子報 綜合報導

假日活蟹市集千人慕名品嚐。(新北市漁業處)

每年9月至12月為萬里蟹產季，新北市政府農業局輔導萬里漁民產銷班在野柳漁港特別推出「野柳假日活蟹市集」，一籠籠現捕的萬里蟹，從漁船運上岸後，直接送到市集讓民眾選購，還有專人現場烹煮，開幕首日吸引上千遊客前往嚐鮮，現場滿溢蟹香猶如嘉年華會。

活蟹福袋搶優惠 千人慕名來嘗鮮

為了分享當季萬里蟹鮮甜的海味，萬里漁民今年在9月22日至12月2日期間，每例假日於野柳漁港舉辦假日活蟹市集，讓漁民在港邊販售自家捕撈的萬里活蟹及在地當季海鮮，今天是市集開幕的第一天，下午3點特別破盤推出百份2斤活蟹福袋以399元超值優惠價賣給民眾，而且漁民為慶祝萬里蟹品牌7週年，特別將399元百份福袋裡的7份抽換成7元，讓抽到的民眾大呼簡直賺到了。

活動首日上千名遊客慕名而來，加上週末觀光人潮，幾乎擠爆野柳，來自新北的林先生表示，第一次帶家人小孩來野柳遊玩，剛好適逢市集開幕，趁這個機會來嚐鮮，品嘗當季最新鮮的海味，還能親眼看到萬里蟹從漁船卸貨上岸、市場交易到烹煮的過程，也得到寶貴的經驗。

北海岸優質漁產任民眾挑選。(新北市漁業處)

現撈現煮香氣滿溢的活蟹。(新北市漁業處)

北海岸優質漁產，鮮香滿溢北海岸

農業局長李玟表示，今年野柳假日活蟹市集時間為9月22日至12月2日的每個例假日上午11點至下午5點，地點在野柳漁港藍色公路候船亭下，由在地漁船主提供最新鮮的優質萬里蟹，有時會因為天候不佳或是買氣搶搶滾而提早收攤，大家要把握機會趕快去品嚐！

另外時逢美食之秋，龜吼海鮮一條街及漁夫市集也是人潮滿滿，為避免造成當地道路壅塞，自行開車前往的民眾，可以將愛車停放在龜吼漁港周邊新闢150個車位的石角海濱停車場，步行約10分鐘就可到龜吼漁夫市集，周邊還有龜吼螃蟹主題公園與今年特別規劃的萬里蟹保育互動遊戲屋可供民眾遊玩，大家可以多多利用。

(中時電子報)