大馬羽協證實 球王李宗偉罹鼻咽癌在台治療

2018年09月22日 15:46 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

前羽球世界球王、馬來西亞拿督李宗偉，日前傳出患病在台灣治療，馬來西亞羽協理事長札卡利亞（Dato’ Sri Norza Zakaria）22日在官網證實，李宗偉罹患初期鼻咽癌，目前正在台灣治療。

「感謝所有馬來西亞人的祈禱和關心，你們的支持是宗偉對抗病魔的力量與勇氣，」札卡利亞在聲明中表示，「也請大家尊重他和家人的隱私，大馬羽協與宗偉持續保持聯絡，也會給予我們的傳奇一切必要的支持。」

大馬足協理事長在官網證實球王李宗偉罹患鼻咽癌並在台灣治療的消息。（官網截圖）

李宗偉並未參加8月的南京世錦賽與雅加達亞運，世錦賽前更傳出他在台灣看病的消息，當時遭相關人士否認，如今則獲得證實。

李宗偉是男子羽壇最偉大的球員之一，他與中國大陸名將「超級丹」林丹堪稱一時瑜亮，互相競爭又惺惺相惜的情誼，也被外界稱道。他的成長故事被拍成紀錄片《李宗偉：敗者為王》，3月15日在星、馬上映，本月28日也將在台灣播出。

李宗偉也是台灣「羽球一哥」周天成的偶像，小天上月在亞運奪得銀牌時表示，「當我在2010年廣州亞運，看著林丹與李宗偉的對決，當時情緒確實相當激動，沒想到8年後，我也可以打進金牌戰，」周天成說，「其實在國內，我找不到學習榜樣，所以李宗偉一直是我的學習對象，也很希望自己能跟他一樣。」

(中時電子報)