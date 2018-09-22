拒替男友養孫 保羅路德新片大開賤嘴

英國喜劇泰斗史帝夫庫根（左）指名要跟「蟻人」保羅路德演CP。（甲上提供）

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繼漫威賣座英雄電影《蟻人》系列紅遍全球後，好萊塢巨星保羅路德攜手英國喜劇泰斗史帝夫庫根，以全新扮相重返喜劇的爆笑新作《兩個爸爸》。保羅路德與史帝夫庫根在片中扮演整天愛鬥嘴的同性CP，兩人首次大銀幕同框就展現好默契，片中有不少爭吵戲碼都是即興加台詞演出，常常吵到一半就不小心笑場，讓現場工作人員跟著捧腹大笑。

史帝夫更私下爆料保羅其實是綜藝節目「鬧場王」，不僅讓許多名主持人如吉米法隆、康納歐布萊恩甘拜下風，因此他主動跟導演提議想跟保羅合演《兩個爸爸》。保羅路德在片中他為抗拒扶養男友的金孫，即興冒出台詞：「小孩子很可愛，但大家也覺得鬼娃恰吉可愛，直到他殺光所有人！」其實曾演過許多喜劇經典如《40處男》、《好孕臨門》、《麻吉伴郎》、《愛在心裡怎知道》的保羅路德，爆笑長才早在影劇圈頗負盛名。而他時常到綜藝節目砸場，像是在吉米法隆節目中的對嘴歌唱大賽，甩開偶像包袱的超狂表演就讓主持人吉米都忍不住屈膝跪拜。

知名美食節目主持人厄拉莫斯(史帝夫庫根飾)和節目製作人保羅(保羅路德飾)是一對同性伴侶，他們一起住在位於聖塔菲的華麗豪宅裡，三不五時就開轟趴宴客，過著隨心所欲的優渥生活，而小倆口卻都是嘴上不饒人的狠角色，鬥嘴是生活日常，揶揄對方更是彼此添情趣的方式！某天一個小孩的突然造訪，打亂了他們的生活節奏，原來他是厄拉莫斯從未謀面的金孫，而金孫的亂入也讓他們的感情有了重大變化。電影10月5日在台上映。

(中時 )

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