少婦求職當「網拍小幫手」 分文未領還成詐欺共犯

2018年09月22日 15:56 中時 林郁平

刑事局近期發現，臉書社團不僅假網拍案件居高不下外，詐騙集團為找人頭帳戶躲避查緝，在臉書團購社團張貼「誠徵網拍工作人員(小幫手)」訊息，標榜在家工作即可，兼職每月可領2萬5000元、全職月薪有4萬元，讓許多民眾躍躍欲試。

新北市一名林姓少婦，產後在家擔任全職媽媽，照顧小孩之餘想賺點零用錢，便在臉書社團應徵「網拍工作人員」，應徵後雇主要求林女先在各大拍賣賣場及臉書社團申請帳號，藉口其代購商品數量龐大，平時整理商品、出貨、收款程序繁雜，所以請林女協助刊登商品照片於網拍平台及臉書社團，工作內容僅需刊登照片、回答民眾問題、用個人銀行帳戶收取匯款，再以虛擬貨幣轉帳給雇主即可。

過了5周後，林女突然警方通知要求到案說明，至警局才發現自己被提告詐欺，原來林女負責在網購平台要求買家私下交易，匯款至自己帳號後轉給雇主，但雇主根本沒有出貨，且由於商品遠低於市價，每天都有人詢問、購買，被詐騙的民眾多達30餘人，警方偵訊時才發現林女根本不知道雇主的真實身分，僅有雇主的LINE帳號及匯款帳號，且本來約定的林女薪水一毛錢也沒領到，卻因為商品上架IP與被害人匯款流向均指向林女，林女遭提告詐欺，需面臨高額的賠償金。

刑事局提醒民眾，應徵工作或找打工訊息時，應瞭解公司行號、工作內容及雇主資訊，避免因雇主聲稱從事「網拍小幫手」、在家工作等條件，而在未看到真實商品，即幫忙刊登商品照片及收取買家匯款。一旦買家匯款購買，「雇主」又無出貨、無法聯絡上雇主，輕則需自掏腰包賠償，重則吃上詐欺罪官司，民眾網路求職或兼職打工應避免成為詐欺共犯。

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(中時 )