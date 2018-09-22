美少女被搶劫才有快感...導演潛入性愛派對田調

2018年09月22日 15:58 中時 潘鈺楨

西班牙票房突破兩億台幣的爆笑喜劇《愛愛馬德里》，討論五對情侶因難以啟齒的害羞性癖被搞得人仰馬翻，瘋狂指數連情慾作家艾姬也直呼本片是「今年最瘋狂的性喜劇」！五對情侶在片中努力磨合彼此的床上功夫，只為擁抱另一半的真實慾望、跨越彼此間的性福障礙。

針對此面向，片商限量推出「愛愛雙人套票」，以時尚情趣品牌sistalk與台灣性健康首席品牌「相性幸福健康管理中心」專業研發的潤滑液搭配電影票，讓觀眾在帶著輕鬆解放的心情享受電影之餘，也能滋潤自己與伴侶的親密關係。《愛愛馬德里》「愛愛雙人套票」已全面開賣，請上博客來售票網搶購：http://bit.ly/2Qocz7L。

《愛愛馬德里》由西班牙當紅鮮肉導演帕可李昂（Paco Leon）自導自演，影視雙棲的他在西班牙早就已是當紅炸子雞，作風一向開放，除了是公開出櫃的雙性戀者，更曾在推特粉絲數達到一萬人次時獻上全裸裸照，超高尺度吸引不少忠實粉絲。帕可李昂接受採訪透露，在寫劇本時，他為了做田野調查而低調喬裝參加了一場馬德里的性愛派對，其中包括繩縛、鞦韆等性愛玩法，導演笑稱「你想得到的玩法應有盡有」。

其中最讓他印象深刻的是，現場人們談話的內容其實極其日常平凡，若撇開現場主題，就像朋友之間輕鬆親密的家常派對一樣。他強調，也許想到「性癖好」這樣的主題時，大家常會以異樣的眼光看待，但具有特殊性癖好的人其實和一般人沒有兩樣，而這也是他在《愛愛馬德里》中最想呈現的態度。

《愛愛馬德里》中，五段有點荒謬的愛情故事交錯成爆笑卻又溫馨的性愛喜劇。床上嗨不起來，在情色酒吧工作的友人一加入戰局卻點燃熊熊慾火的夫妻檔、求子心切卻必須看到老公落淚才會高潮的妻子、被老婆拒於門外，只能在她熟睡時上下其手的醫生、被搶劫會產生快感的美少女，以及會對高級布料「起反應」的聽障女孩。他們能打破眾人對愛情的定義，找到屬於自己的「性」福高潮嗎？電影將於10月5日在台正式上映，電影預售票「愛愛雙人套票」已全面開賣，以時尚情趣品牌sistalk與台灣性健康首席品牌『相性幸福健康管理中心』專業研發的潤滑液搭配電影票，現正限量熱賣中。詳細資訊請上前景娛樂粉絲專頁查詢：www.facebook.com/ffe.tw。

(中時 )