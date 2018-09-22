花博吉祥物東京現蹤 日人大讚「卡哇依！」

2018年09月22日 16:12 中時 陳世宗

花博吉祥物石虎家族「樂虎」、台北市政府吉祥物「熊讚」也驚喜出現，相當可愛吸睛！（陳世宗翻攝）

台中市政府為向國際旅客宣傳2018台中世界花卉博覽會，特參與9月22至23日在東京上野公園舉辦的「Taiwan Plus2018文化台中」活動，串聯6組表演團體、50個台灣品牌共同行銷台灣；花博吉祥物「樂虎」姐姐22日特別飛往東京，在上野恩賜公園與民眾及遊客熱情互動，「樂虎」俏皮可愛的模樣，吸引遊客紛紛拿起相機合照。

22日開幕活動包括台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷、交通部觀光局長周永暉、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台日文化交流基金會錢妙玲、日本東京台東區區長服部征夫、上野觀光聯盟會長二木征男均出席共襄盛舉。

花博吉祥物石虎家族「樂虎」、台北市政府吉祥物「熊讚」也驚喜出現，可愛吸睛；吸引民眾紛紛詢問石虎來歷，也讓2018台中世界花卉博覽會藉由可愛的吉祥物被國際遊客認識。

台南的古都木偶戲劇團、蘭陽森巴藝術舞團帶來精彩表演，現場有如節慶般的歡樂氣氛，吸引許多遊客及當地家庭攜家帶眷參與活動，感受台灣流行文化、地方特色及小吃美食。

駐日經濟文化辦事處代表謝長廷說，台灣與日本的關係非常親近，中文有句話叫做「患難見真情」，大家有困難的時候都會互相幫忙是真正的朋友。開幕式後，謝長廷參觀台中市政府花博攤位、文化總會、故宮精品、富錦樹、印花樂等攤位，強調花博是台灣非常重要的活動，一定要辦好。

日本東京台東區長服部征夫指出，藉由這個活動可以讓日本更親近台灣，現場還有小籠包、滷肉飯等台灣美食供大家享用，很有「台灣味」。交通部觀光局長周永暉說，展場以「環島台灣」為概念，設計成車站造型，象徵開往台灣的幸福列車。

「台灣真厲害！」台灣觀光協會葉菊蘭也開心表示，能在上野公園設置台灣車站非常不容易，期待年底的花博盛會，日本到台灣的觀光客能突破200萬。

(中時 )