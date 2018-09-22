同額競選 邱義仁篤定凍蒜足協理事長

台日關係協會會長邱義仁（右）通過足協選委會資格審查，由於是同額競選，篤定成為中華足協的新龍頭。圖為他周三晚間與上班族聯賽的飛馳隊，於迎風球場踢球。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

中華足協22日召開第12屆選舉委員會第2次會議，審核理監事候選人參選資格，由於現任理事長林湧成放棄連任，僅台日關係協會會長邱義仁參選理事長並獲選委會審核通過，篤定在10月6日的會員大會當選足協新龍頭。

女足隊長挺身而出 足協理事參選名單有「新」意

這也是邱義仁歷經波折後，終於成為足協理事長候選人。今年2月底，成員並未遵守利益迴避原則的選務小組，曾做出封殺邱義仁參選的決議。隨後國際足總（FIFA）介入，並督導足協成立選舉委員會，經過理事會提名、會員大會投票選出選務委員，如今順利完成審查程序。

中華女足隊長王湘惠（右）參選足協理事。（資料照／亞運官網翻攝）

在這次的候選名單中，甫帶領中華女足拿下雅加達亞運殿軍的隊長王湘惠，也是一大亮點。王湘惠與副理事長參選人呂桂花，是本次報名者中唯二的女性。王湘惠是現役球員，又來自人數占女足國家隊半數以上的花蓮，不論就性別、現役球員身分和地區而言，都令人眼睛一亮。

足協將在10月6日的會員大會中，選出理事長與3名副理事長、7名理事與3名監事，這次共計23人報名參選，除澎湖足委會代表陳雙全外均通過資格審查，但陳雙全仍可透過補件來完成參選程序。

(中時電子報)

中華足協選委會完成理監事候選人的資格審查。（足協官網翻攝）
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