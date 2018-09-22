陸專家：美愈把中國當敵人 中俄軍事合作將愈緊密

習近平與普丁今年6月在北京再次進行會談，加強中俄兩國戰略上的合作。（圖／美聯社）

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中時電子報
俄羅斯S-400防空系統與蘇愷戰機進行測試

中國向俄國購買蘇愷戰機與S-400反導防空系統後，兩國進行軍火交易部門受到美國的制裁引起中俄兩國的強烈反彈，大陸專家認為，美方制裁是赤裸裸的霸凌主義，而且是將中國置於敵人的境地，這種外來干擾因素只會堅定兩國進一步深化軍事領域戰略協作水平和力度的決心。

中國清華大學國際關係學系教授吳大輝接受俄羅斯衛星通訊社訪問時表示，針對中共中央軍委裝備發展部及俄國防出口公司工作人員實施制裁，美方沒有任何道可言，是赤裸裸的霸凌主義。中俄軍事技術合作遵循兩個原則：第一，不違反國際軍供有關條約；第二，用於維護地區和平與穩定，不針對第三方。它是中俄戰略協作夥伴關係的一部分，完全符合國際法。

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吳大輝說，美國的國內法律《以制裁反擊美國敵人法》是針對俄羅斯、朝鮮、伊朗的，用來制裁中國高級官員，意味著將中國置於美國敵人的境地。而且中俄軍事合作，包括這一次美國所指的蘇-35、S-400合作，在幾年前就開始起步了。而美國所謂的《以制裁反擊美國敵人法》，也是去年夏天才通過的，當時中國採購俄羅斯蘇-35、S-400的協議早已達成。

有非常多國家購買俄製S-400反導防空系統，其中包括非常多美國軍事上的盟友。（圖／俄羅斯國防部）
目前購買蘇-35戰機的國家包括中國、印尼、印度、巴基斯坦與中東阿拉伯國家。至於他俄製武器如雷達、導彈、直升機、軍艦等，購買的國家就更多了。圖為近年來國際市場極受歡迎的蘇-35戰機。（圖／俄羅斯國防部）

吳大輝指出，目前全球有60多個國家採購俄羅斯的軍品和武器，美國都會予以制裁嗎？其中不乏美國的盟友和安全夥伴，後續還有很多，包括印度、土耳其和沙特阿拉伯，美國如果都用這套標準來制裁這些國家，完全是不顧及國際道義、不顧及國際法的霸凌主義行為。

吳大輝認為，此次美方的制裁對中俄軍技合作不會有什麼影響。中俄兩國不僅是簡單的銷售武器和採購武器的關係，現在已步入聯合探索、聯合研發的階段，世界上的指責、干擾、制裁根本不會影響兩國軍事技術合作的發展方向。在很多時候，這種制裁與外來干擾因素反而會堅定兩國深化軍事領域戰略協作的決心。

中國外交部發言人耿爽21日在例行記者會上表示，中方對美方制裁中國軍方人士的做法表示強烈憤慨，強烈敦促美方立即糾正錯誤，否則美方必須承擔由此造成的後果。

(中時電子報)

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文章來源：專家： 美國制裁只會進一步深化中俄兩國在軍事領域的戰略協作

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