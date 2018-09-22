香港雞蛋仔結合正版公仔手繪星球店好吸睛

Egg＆Toys店內以手繪星球為裝潢，相當有特色。（陳育賢攝）

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Egg＆Toys店內以手繪星球為裝潢，相當有特色。（陳育賢攝）
Egg＆Toys店內以手繪星球為裝潢，相當有特色。（陳育賢攝）
Egg＆Toys店內收藏許多七龍珠公仔。（陳育賢攝）
Egg＆Toys將香港雞蛋仔與公仔結合，相當有特色。（陳育賢攝）

新竹市中興百貨商圈內近來悄悄開起1家結合香港雞蛋仔與正版公仔的商店，尤其老闆找來藝術繪畫高手，在店內手繪宇宙星球風格的裝潢，開幕以來短短3周已掀起話題，大受公仔迷與雞蛋仔愛戀者歡迎。

8年級的「Egg&Toys」負責人范特西表示，因本身喜歡吃雞蛋仔，又喜歡收藏公仔，原本這兩種東西根本八杆子打不著，但後來細想乾脆將二者結合，開設1家特色店，因此Egg&Toys就此誕生，加上友人協助一同手繪裝潢，將整間店手繪成宇宙星球特色雞蛋仔、公仔專賣店。

范特西說，雞蛋仔發源自1950年代的香港，當時雜貨店為免白白浪費破裂的雞蛋，於是把麵粉和牛油等食材加入蛋漿裡，然後倒進模具烘焗，後來有人設計出雞蛋狀的模具，於是被命名為「雞蛋仔」。

他因小時候跟著媽媽去過香港吃過雞蛋仔，一吃即驚為天人，回來後天天想著雞蛋仔，長大後自己再特別去品嘗，最後乾脆自己引進在台灣創業，口味有原味、草梅、花生、抹茶、巧克力、起司…等。

而范特西的另項喜好是收藏公仔，因此店內也展售各式公仔，包括七龍珠等應有盡有，范特西也非常歡迎大家來跟老闆交流交流，吃雞蛋仔、賞公仔。Egg&Toys地址在新竹市東區林森路32號A7，園區滿500元可送，電話0908675668。

(中時 )

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