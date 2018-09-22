鯉魚伯公文化祭百斤米糕亮相 爭取「石鯉魚」列歷史建物

2018年09月22日 17:28 中時 王文吉

永安宮製作製作108斤重的雌雄鯉魚米糕酬神。（王文吉攝）

台中市副市長林陵三（右三）率台中市客委會主委劉宏基（右二）、東勢區長徐佩鈴（左三）等參拜。（王文吉攝）

台中市副市長林陵三（左）為小朋友「戴絭」，祈求石母娘娘庇佑孩童平安順利長大。（王文吉攝）

台中市副市長林陵三等與會貴賓，為鯉魚噴水及地景藝術創作揭幕。（王文吉攝）

台中市副市長林陵三（左）、東勢區長徐佩鈴（中）等走訪永安宮後方卵石堆砌而成的石崁。（王文吉攝）

建於清代的「石鯉魚」堤防，以卵石砌成，自永安宮鯉魚伯公祠蜿蜒而下，狀似「鯉魚」因而得名。（王文吉攝）

當地居民在「石鯉魚」頭部位置安置土地福德神位，供奉「伯公」，百年來守護當地居民。（王文吉攝）

台中市副市長林陵三（左二）率台中市客委會主委劉宏基（左三）、東勢區長徐佩鈴（左一）等向鯉魚伯公參拜。（王文吉攝）

相傳中秋節為石母娘娘誕辰，信眾焚香祝壽，祈求庇佑孩童健康長大。（王文吉攝）

「石鯉魚」堤防視覺上相當壯觀，可望列入歷史建物保存。（王文吉攝）

2018東勢鯉魚伯公文化祭「花現鯉魚」活動22日熱鬧登場，台中市副市長林陵三前往永安宮參與祭典，帶領信眾向「鯉魚伯公」及「石母娘娘」祈福，為孩童「戴絭、換絭」。林陵三並走訪建於清代的「石鯉魚」堤防，他除讚嘆先人防汛智慧，也承諾爭取列入歷史建物。

永安宮於中秋前夕舉辦鯉魚伯公文化祭，由客家青獅團帶來精彩演出，廟方特別製作108斤重的大型雌雄鯉魚米糕酬神。副市長林陵三由台中市客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩鈴陪同參拜，並恭祝石母娘娘誕辰，為小朋友「戴絭、換絭」，祈求庇佑孩童平安順利長大。

鯉魚伯公起源於永安宮後方卵石堆砌而成的石崁，長達30公尺的堤防蜿蜒而下，狀似「鯉魚」，相傳早年大甲溪常釀水患，當地居民用石頭築堤，完工後就無水患傳出。後來居民將護堤視為神物，並在魚頭部位，安置土地福德神位，供奉「伯公」，百年來守護當地居民。

林陵三致詞表示，鯉魚躍龍門是大家耳熟能詳的成語，從石頭砌成的「鯉魚」堤防，就知道先人的智慧，預防大甲溪溢堤，護土佑民、保護鄉親。林陵三也在與會貴賓陪同下，走訪「石鯉魚」堤防，他看到櫛比排列的卵石，除讚嘆先人智慧，也承諾爭取列入歷史建物。

今年鯉魚伯公文化祭活動設計象徵「鯉躍龍門」鯉魚絭及平安卡，讓信眾寫下心願，懸掛於永安宮，活動並結合地景藝術概念，進行鯉魚噴水及地景藝術創作，另安排客家青獅、文物展示、在地文創團體、客家米食品嚐。

(中時 )