感受到對單身女性的歧視 吳音寧感嘆： 蔡英文都當總統了

圖為北農總經理吳音寧（前）11日列席台北市議會財政建設委員會「專案報告：第一果菜市場改建案」接受媒體訪問。(中央社)

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中時電子報

北農總經理吳音寧被封「年薪250萬元高級實習生」，在網路上有不少負面批評。她接受媒體專訪表示「感受到對女性或對公共參與女性一種隱隱的歧視，而且是對單身女性的歧視，我沒想到台灣社會保守的力量還這麼大，蔡英文都當總統了耶!」PTT鄉民狂噓「很確定歧視的不是性別，而是能力。」

北農總經理吳音寧接受《蘋果》專訪表示，農民朋友心疼她，看到網路上那些關於她的留言，不知道怎麼跟人家吵架，也沒辦法一直在上面留言，他們看了覺得簡直看不下去。吳音寧說在這裡面她覺得「感受到對女性或對公共參與女性一種隱隱的歧視，而且是對單身女性的歧視，我沒想到台灣社會保守的力量還這麼大，蔡英文都當總統了耶!」

雖然沒空全心寫作、寫詩，但吳音寧將北農的風風雨雨收進日記，並說「如果有機會，其實我還想要跟搖滾樂團合作然後唸詩。」

PTT鄉民狂噓她說的這番話並留言「250萬的歧視」、「被罵是因為工作表現不是單身」、「蔡英文表示：？？？？？」、「我很確定歧視的不是性別，而是能力」、「我這人很簡單 誰靠爸就噓誰」、「爸爸的實力就是小孩的實力」、「既然英皇都當了宗痛，妳也年薪二百五了，還嘴個屁歧視女權啦！自助餐喔！」、「能力強沒人會岐視妳，重點是妳是廢物」、「給我當250萬草包經理天天被罵被歧視都甘願」、「關單身屁事，能力問題好嗎 」、「慘 被害妄想症」、「台灣女權亞洲第一了還嫌」、「不高興就去立法歧視女性關三天啊」、「在台灣能力不佳就先扯性別 」、「是因為妳廢好嗎」、「事情搞這麼大，他真的覺得自己沒問題?」、「沒，只歧視妳這靠爸又不做事的女生」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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