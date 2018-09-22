急尿、頻尿、尿失禁？ 竟是這種病找上門

馬偕醫院泌尿科前主任林文州醫師 林周義／攝影

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中時
林周義
台北榮民總醫院婦科主任陳怡仁醫師 林周義／攝影

急尿、頻尿、尿失禁？你可能患上了「膀胱過動症」！調查顯示，膀胱過動症在華人地區的盛行率為15.8％，每10個人就有一人患病。隨著年齡增長，罹患的機率也提高。馬偕醫院泌尿科前主任林文州醫師表示，膀胱本來就「過動」，年輕人的大腦還能控制，但在年老時，膀胱就像脫韁野馬般不受控。

「正常的膀胱一般可容納500cc的尿液」，林文州表示，有些人累積到300cc還能忍，有些人則是150cc就得跑廁所。而膀胱過動症的症狀不外乎是急尿、頻尿、尿失禁和夜尿。台北榮民總醫院婦科主任陳怡仁醫師表示，壓力大的人較容易出現膀胱過動症，膀胱不自主收縮進而造成這類症狀。

林文州表示，急尿者會出現極度強烈的排尿慾望，不敢把事情做完再尿尿；頻尿者一天排尿超過8次；尿失禁則是「人還沒到位，尿尿就跑出來」。膀胱失控的患者，不僅造成日常生活的不便，在社交、性生活上也會因不時想尿尿而受到影響。

「人講有廟就要拜，咱講有便所就要放（台語）」。林文州建議膀胱過動症患者，尿尿擺第一，做事擺第二，透過調整生活習慣避免尷尬的狀況。陳怡仁表示，有些人認為膀胱過動就要少喝水，但其實尿液太濃也會刺激膀胱，因此水份的攝取需足夠，並避開茶、咖啡等飲品。另外，患者也應積極就診，並攝取均衡的飲食以避免便秘。

若不想透過吃藥改善膀胱過動症，陳怡仁建議，頻尿的人要練習憋尿。在緊急時刻坐下來，進行凱格爾運動（骨盆腔收縮運動），即可緩解頻尿。他表示，凱格爾運動分為快速收縮和慢速收縮，患者需各做20下，每次維持5秒，並累積一天3次。若能正確進行，5成的尿失禁者在3個月後就能得到改善。

(中時 )

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