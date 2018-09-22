北市1通緝犯拒檢落跑 無辜婦遭撞倒

2018年09月22日 17:00 中時 林郁平

北市松山警分局中崙派出所員警，21日在南京東路3段處理交通事故案件時，發現一名23歲楊姓男子騎車載朱姓友人經過，行跡可疑，楊男還假裝向員警問路，想要分散員警注意力，但員警機警發現，該輛機車車主是施姓失蹤人口，且未裝設後照鏡，於是要求2人停在路旁受檢。

楊男佯裝配合將機車騎至路旁後，突加速逃逸，因路上人車眾多，警方為避免楊男與其他用路人發生事故，僅開啟警示燈與警笛尾隨，並沿途要求楊男停車。但楊男非但不停，還讓後座朱男跳車逃逸，警方一路警告楊男停車受檢，直到南京東路3段、朱崙街口時，楊男逆向撞上一名騎乘腳踏車的吳姓婦人，楊倒地後仍想逃跑，員警立刻追上將其制伏。

員警在逮捕過程中，右膝及手部都受傷，但仍先協助被撞的吳姓婦人，趕緊將她送醫檢查，幸好只有臀部擦傷並無大礙。

楊男被制伏後謊報他人證件，還是遭員警識破，經將他帶回派出所查證身分，赫然發現他是毒品、詐欺、妨害自由的通緝犯，且已被判刑4年6月。楊男見紙包不住火，坦承知道自己遭到通緝，但辯稱是因為女友懷孕、要照顧妻小，所以自己不能入獄，只好跑路，令警方聽了忍不住斥責他不顧他人安危，還撞倒一名無辜婦人。訊後將他解送歸案。

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(中時 )