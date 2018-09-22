女足隊長挺身而出 足協理事參選名單有「新」意

2018年09月22日 17:17 中時電子報 李弘斌 ／特稿 ／特稿

中華足協在官網公布理監事參選人資格審查結果。（官網翻攝）

中華足協10月6日改選，選舉委員會22日通過參選人資格審查，這份獲推薦參選的22人名單，的確令人感到有「新」意，除了幾乎由足壇中生代全面接班，現任中華女足隊長王湘惠也出馬參選理事，是最大亮點也是「嬌」點！

事實上，去年9月20日公布實施的新版國民體育法，已明訂單項協會必須設置「運動員理事」。儘管足協因為國際總會的特殊規定，先依舊章程改選，仍有足協會員推薦現役國腳參選理事，是值得肯定的一步。

王湘惠雖然才31歲，但日前才以隊長身分，代表女足道出亞運期間遭受的不當對待，而從里約奧運之後掀起的體改聲浪，之所以風起雲湧，正是因為第一線運動員的心聲和需求，往往與決策階層有落差。

王湘惠挺身而出，只是進入決策圈、表達心聲的第一步，未來足協若修改章程落實國體法精神，理應訂定更多運動員代表的理事席位。

另一方面，邱義仁回鍋參選，曾被對手攻擊為「老人復辟」，然而力挺邱派的副理事長龔元高、劉福財，這次都信守承諾未競選連任，劉福財僅參選無決策權力的監事，相當程度化解外界疑慮，帶頭與老理事們交棒給中生代，也是讓足協改革創新的必要之舉。

至於應選3人、5人報名的副理事長參選名單，呂桂花曾任女足國家隊教頭，也是發起木蘭聯賽的要角，趙榮瑞是國內足壇「旅日派」的代表性人物，邱奕文則在輔大男足執教多年，加上也有國腳資歷的蕭永福，儘管背後分屬不同派系推薦，但的確都是紮紮實實的足球人，前中華男足教頭陳貴人也出馬競選理事。

當然，推薦人選好不好之外，程序正義也很重要。像今年2月有爭議的選務小組，以曲解章程、排除異己的方式來封殺競爭者，不能重蹈覆轍。這次的選委會，就是在國際足總要求下，經過理事會、會員大會選出公正第三方人士來組成，按照合法程序來審核參選資格，這份候選人名單也才有公正性。

「我在亞運期間聽到足協選出的選委會成員，包括陳國儀（前中華奧會秘書長）、陳子軒（國立體大教授、MLB球評），想說他們跟足球有什麼關係？一轉念才知道要扮演公正第三方，沒有關係最好！」

體育署長高俊雄的一席話，點出程序正義的重要。事實上，儘管目前改選局勢已轉而對邱義仁有利，選委會22日唯一審查未過、仍需補件的理事參選人，就是邱派所推薦，也顯示選委會的公正性。現在足協改選已有正當高度，就等會員代表投下他們的選票了。

(中時電子報)