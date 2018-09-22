金門》陳福海競選辦回批藍營 強調金門無「藍綠問題」

陳福海以今年8月兩岸「通水」一事為例，痛批對手楊鎮浯才「綠」。（本報資料照片，李金生攝）

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陳福海縣長接待大陸福建省台辦，增進兩岸交流關係。（本報資料照片，李金生攝）
陳福海競選辦強調，陳福海堅持「九二共識」，應邀至大陸行銷金酒。（翻攝自陳福海臉書專頁）
陳福海在兩岸企業家峰會中致詞。（翻攝自陳福海臉書專頁）
陳福海競選辦強調，陳福海堅持以「九二共識」處理金門的兩岸關係。圖為接待大陸國台辦主任張志軍。（翻攝自陳福海臉書專頁）

針對國民黨副主席曾永權等人今（22）日在楊鎮浯競選總部成立大會中，指金門縣長選舉將是「藍綠對決」的說法，尋求連任的陳福海競選辦公室回應指出，金門不當「政黨惡鬥」的犧牲品，對手為了選舉將政黨利益放在鄉親權益之上，用瞎到爆的手法將台灣部分政客慣用的藍綠操作搬來金門，不僅無助於金門的發展，也撕裂鄉親純樸的情感與金門未來利益。

陳福海競選辦表示，陳縣長就任以來施政秉持金門優先、鄉親有利的方向，不因中央由誰執政而受影響，從8月5日的兩岸通水儀式力抗綠營壓力，完成歷史性任務一事，更能看出他的魄力與承擔。反之，在通水儀式前，縣籍立委楊鎮浯竟然第1時間配合民進黨說法，要求縣府不要辦通水儀式，在鄉親眼中簡直不可思議，或許國民黨要員們說的「綠」是指該黨「左右搖擺」的縣長參選人楊鎮浯。

陳福海競選辦指出，國民黨抹「綠」陳福海，執意把金門推向政黨抗爭的衝突點，「其心可鄙、其行可議」，強調在金門歷史上根本就沒有所謂的「藍綠對決」，無黨籍的陳縣長堅持以泛藍最大公約數「九二共識」處理金門的兩岸關係，堅持走「金門本色」之路，以鄉親權利為重來推動縣政，未來也會堅持魄力、勇敢承擔，實實在在為金門鄉親創造一個不需要政黨惡鬥的幸福金門。

(中時 )

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