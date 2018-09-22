造型師好友梵緯送保養品 王宇婕誤被當小偷

2018年09月22日 17:35 中時 蕭雅玲

造型師梵緯因工作與劉若英變成好友。（圖片提供：艾迪昇）

梵緯做了30多年彩妝造型師，最近出了美妝書《對了就美》，曾當過許多藝人、歌手的彩妝師的他，第一個畫的藝人是李烈，也曾是各大唱片歌手發片時的指定彩妝師， 80年代當紅歌手陳淑樺、蘇慧倫等人都曾與他合作過，至今畫過的藝人多到數不清，累積不少作品，唯獨沒能畫過黃鶯鶯，讓他覺得有些遺憾。

梵緯早期從彩妝師，到現在當起戲劇造型總監，最近受邀擔任民視戲劇《大時代》的造型總監，與小甜甜、王彩樺、王宇婕等藝人建立好交情，偶爾會把廠商送他的彩妝、保養品轉送給圈內好友，有一次他送了一大袋保養品給小甜甜與王宇婕，後來2人拎著保養品去逛街，結果逛完某家店要走出店門，警報器「嗶嗶嗶」一直響，後來店員很禮貌的表示要看一下2人包包，結果在王宇婕的包包內，搜出沒有消磁的保養品，後經說明才化解尷尬，但卻也因為王宇婕的包包搜出沒有消磁的保養品，害王宇婕差點被當小偷！

梵緯表示，在演藝圈當了30多年彩妝師，與不少藝人都是因工作變成好友，尤其在幫劉若英（奶茶）做《很愛很愛你》專輯時，當時奶茶還身兼唱片公司助理，有一次幫她化妝時，「畫口紅她在講電話，畫眉毛她在看手機」，讓他氣得不想幫她化妝，當時還因此有點小誤會，沒想到奶茶再出下一張專輯《為愛癡狂》時又找上他，後來2人還成為好朋友，不但做了奶茶10幾年專屬造型師，也經常一起出國旅行。

(中時 )