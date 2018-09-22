高雄》看到美濃這場景 林郁方：開始相信韓國瑜會當選！

2018年09月22日 17:34 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣超旺！高雄美濃區今天成立韓國瑜之友會，國民黨智庫召集人林郁方在臉書表示，他今天早上南下他的故鄉美濃，為韓國瑜助講，現場座無虛席，窗外還站著不少支持者，卻沒有一輛遊覽車。有人說這是英雄造時勢，也有人說是時勢造英雄，林郁方則直言，無論如何，他開始相信韓國瑜會當選！

網友回應說：「這就是國民黨改變的力量。」、「我也相信高雄會翻轉。」、「加油，高雄！」、「韓市長在美濃的會場，讓人對高雄的未來充滿了希望！」、「我希望高雄能改變，我的故鄉。」、「感動！加油！」、「太棒了！」、「加油！」、「韓國瑜戰將，攻略南台灣，必勝！」、「真的好希望當選。」

高雄美濃區今天成立韓國瑜之友會，湧進逾2千位支持者，國民黨前立委林郁方、劉盛良、鍾紹和等人都到場力挺。據《自由時報》報導，韓國瑜主張高市校園推動中英文雙語教育，遭部分客家團體批打壓母語的學習環境，韓國瑜今對此強調，28年前他就成立了台北縣客家同鄉會，教老人家唱客家山歌、跳舞、打拳，而該同鄉會現已改名新北市客家同鄉會，仍正常運作，自己怎麼可能打壓客家文化、客語學習環境？韓國瑜更直言，民進黨若說「我是很醜的大禿頭，我會承認」，至於其他批評，他一概不承認！

(中時電子報)