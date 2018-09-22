廣電總局禁台港澳藝人主持節目？歐弟黃子佼回應了

2018年09月22日 17:34 中時電子報 蔡曉婷

大陸廣電總局又出新招？繼限韓令、限娘令後，近日又傳出發布「境外人員參加廣播電視節目製作管理規定」，而所謂的境外包含台灣、香港、澳門，內容指不可邀請境外人員任廣播電視節目主持人，引來外界好奇後期發展，主持人黃子佼回應自己會「循規蹈矩」，「歐弟」歐漢聲則說沒特別意見。

據知廣電總局最近發布「境外視聽節目引進、傳播管理規定（徵求意見稿）」與「境外人員參加廣播電視節目製作管理規定（徵求意見稿）」，前者說明廣播電視不得在每日19時到22時播出境外節目，且每天播出的境外節目不可超過該類別的30%，而類別可細分為電影、電視劇、動畫片、紀錄片等。

新規定更說道，聘請境外人員製作節目時，應「弘揚社會主義核心價值觀，弘揚中華民族優秀傳統文化，講好中國故事，傳播正能量」，並要求這些境外工作人員須符合以下條件，如「尊重和維護中華人民共和國國家統一、主權和領土完整，尊重和維護中華人民共和國國家尊嚴、榮譽和利益，具有良好的公眾形象和健康向上的精神風貌」等。

據香港《蘋果日報》報導，若此份新規定實行，必定影響到《奔跑吧兄弟》、《姐姐好餓》、《奇葩說》等節目，王祖藍聽聞後澄清自己長期只是節目中的「固定嘉賓」，應無和新規定有所衝突，黃子佼則說會守規矩、盡本分，對手上工作全力以赴。

(中時電子報)