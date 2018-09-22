寓道安於沙雕藝術 交通安全向下紮根

2018年09月22日 18:18 中時 沈揮勝

南投縣政府22日在沙雕藝術園區舉辦道安宣導與沙雕人物繪畫比賽，吸引上千親子參與；圖為現場小朋友專注描繪的情景。（沈揮勝攝）

活動現場演出精彩。（沈揮勝攝）

縣府22日在南投國際沙雕藝術文化園區舉辦「道安英雄召集令交通安全宣導活動暨沙雕人物復活記繪畫比賽」，邀請知名卡通人物與小朋友近距離宣導交通安全與有獎徵答，另有精彩節目表演、政令宣導及小重機體驗，吸引逾千親子參與，反應成功且熱絡。

這項活動由縣府、南投縣道路交通安全聯席會報主辦，新聞及行政處、教育處和文化局承辦，協辦單位包括南投縣美術學會、縣警局、縣府各局處及救國團等，參與層面極為廣泛。

新聞及行政處處長林琦瑜指出，結合沙雕繪畫活動，寓「道路交通安全宣導活動」於沙雕文化和藝術中，是個不錯的思維，盼讓交通安全概念，盡早向下把根基扎穩。

為使宣導活動跳脫昔日制式宣講，特別邀請小朋友喜愛又兼具交通安全教育意義的救援小英雄「波力」、「安寶」，以及波力姊姊帶動唱。周邊設有政令宣導攤位、道安闖關遊戲，讓民眾建立道路安全須由大家來守護的觀念，才能降低交通事故率。

林琦瑜表示，警察局交通隊還特別在現場設置重型警用機車展示區及迷你型機車、提供警察制服讓小朋友穿著，體驗擔任小小交通警察，最主要目的也是讓小朋友更加認識交通安全相關守則。

這項活動在南投縣救國團帶動民眾舞動下揭開序幕，多項表演緊接登場；上午8點鐘起園區舉辦繪畫比賽，學子們發揮創意，認真描繪9大主題區各項沙雕作品，並由南投縣美術學會資深畫家評審後，頒發獎金與獎狀。

(中時 )