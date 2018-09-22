台南》基進黨聯合競選服務處成立 多位市長參選人到場應援

2018年09月22日 18:01 中時 莊曜聰

無黨籍台南市長參選人林義豐也現身，比出招牌手勢。(莊曜聰攝)

民進黨籍立委葉宜津也到場致意。(莊曜聰攝)

無黨籍、在野第三勢力尋求整合，22日基進黨台南市議員參選人蘇鈺雯、王姬方在台南西港成立聯合競選服務處，包括前台南縣長蘇煥智、前立委許忠信、及建商林義豐等角逐台南市長寶座的參選人都到場站台，並尋求合作，蘇煥智說，近期正在籌組無黨籍市議員參選人聯盟連線，希望能結合有相同理念的夥伴，打好年底選戰。

基進黨在台南市議員選戰中共提名4人，舊台南縣選區分別是第2選區的蘇鈺雯籍第5選區的王姬方，因小黨競選經費拮据，2人選區有部分相連，在熱心民眾出借場地下，索性成立聯合競選服務處，包括黨主席陳奕齊及另外2位參選人李宗霖、陳嘉伶均出席打氣。

前台南縣長蘇煥智也到場「讚聲」，他表示基進黨是「沒有背景」的青年參政，值得支持，社會上就需要有理念、想法的年輕人站出來，才有改變的力量，蘇煥智說，他目前也正在連繫無黨籍的市議員參選人，希望能組成聯合陣線，基進黨的理念相同，也可共同參與，凝聚在野力量。

前立委許忠信說，由於基進黨與他一貫政治主張相近，雙方有合作共識，他認為，現在台南最重要就是拚經濟，經濟越好，對大陸的依賴就會降低，政治上則交給能認同台灣的參選人。

較為特別的是，民進黨籍立委葉宜津也到場參加服務處成立大會，因黨派不同，當時在台上講話的蘇煥智還打趣地對葉宜津說，希望她到場參加非同黨的造勢大會，不會被黨紀處分，也引來台下笑聲。

(中時 )