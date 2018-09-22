秋季「蟹」逅好食光！ 飯店特色螃蟹料理大戰一觸即發

2018年09月22日 18:17 中時 徐力剛

「避風塘炒大沙公」主廚嚴選每隻重約600克沙公入饌，加入大量辛香料拌炒香氣十足，售價2280元＋10％／隻。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

「酪梨南瓜腐皮蟹捲」融合肥美蟹肉與清爽時蔬，售價1080元＋10％／盤。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

「辣子萬里蟹」口感麻中帶辣，適合搭配白飯享用，售價1880元＋10％／盤。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

品日料全新「黃金蟹味噌鍋」湯底醇厚豐美，搭配新鮮螃蟹品嚐，售價599元／單人（服務費另計）。（圖片提供／高雄翰品酒店）

美味菜品「薑蔥粉絲煲」（圖左）、「蒜蓉蒸」（圖右），深受饕客喜愛。（圖片提供／高雄翰品酒店）

秋風起，蟹腳癢，又到啖蟹好時節。飯店業者精選萬里蟹、黃金蟹為食材，打造全新秋蟹盛宴，搶攻檔期商機。

香格里拉台北遠東國際大飯店10月起祭出「味遊香蟹」活動，以肥美大閘蟹與萬里蟹入饌，透過清蒸、火炒、酥炸、入餡等多元料理手法，創造全新味覺盛宴。

香宮粵菜餐廳特色菜品「黑松露蛋白蒸大沙公鉗」，以西式擺盤搭配中式料理手法，主廚選用沙公肉質飽滿蟹鉗為食材，透過清蒸保留鮮度，搭配高湯製作蛋白蒸為基底，最後放上些許法國黑松露醬妝點，滑順蛋液在口中流淌，與微甜蟹肉相得益彰。另道「避風塘炒大沙公」先將辣椒及蒜蓉入鍋酥炸，蟹肉下鍋時自然沾附香氣，再放入蔥白、豆豉、椒鹽等以大火快炒，鹹香好滋味令人魂牽夢縈。

以新式上海風味聞名的「上海醉月樓」，此次端出創意料理滿足饕客味蕾。前菜以「酪梨南瓜腐皮蟹捲」拉開序幕，內餡以手撕蟹肉混搭酪梨與南瓜製作，外層以腐皮捲起油炸，佐以特製上湯南瓜醬，南瓜濃郁滋味和酥脆腐皮捲在口中融合，迸出全新滋味。

微辣口感的「辣子萬里蟹」深受女性消費者喜愛，主廚以四川料理為發想，選用肉質扎實的花蟹進行料理，花蟹加入蔥、薑、紅露酒等辛香料醃漬後，入鍋酥炸鎖住水分，再與辣油、乾辣椒、八角及上湯提煉的特製四川醬汁拌炒，麻中帶辣滋味讓人一試成主顧。

高雄翰品酒店全新「品秋蟹」活動開跑，即日起至11月1日限期供應，吃到飽鍋物餐廳「品日料」主打「黃金蟹味噌鍋」，以美味高湯為基底，湯底加入昆布、柴魚、特調味噌熬煮，搭配黃金蟹、新鮮肉片及當季時蔬品嘗，多重美味一次滿足。

「港都茶樓」餐廳延續傳統，選用黃金蟹或大沙公為食材，提供薑蔥粉絲煲、蒜蓉蒸2種料理方式，即日起至10月21日供應。菜品「薑蔥粉絲煲」保留粵菜傳統做法，酥炸螃蟹拌佐蔥、薑、蒜及冬粉燜炒收汁，飽滿蟹肉與鮮香冬粉在口中化開，別有一番滋味。另道「蒜蓉蒸」將蒜末塗抹在蟹殼上蒸煮，Q彈蟹肉吸附滿滿蒜香，滋味鮮甜不膩。

(中時 )