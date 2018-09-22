唐獎得獎人演講 開放民眾與大師對話

2018年09月22日 18:19 旺報 李侑珊 、中時/ 姚志平 、中時/

漢學獎得獎人宇文所安（Stephen Owen）。（姚志平攝）

漢學獎得獎人斯波義信（Yoshinobu Shiba）。（姚志平攝）

第三屆唐獎得獎人演講22日在台北舉行，法治獎、生技醫藥獎、永續發展獎及漢學獎8位得獎人及代理人輪番上陣，分享學思歷程，中研院院士、唐獎評選委員會總召集人錢煦表示，唐獎創辦精神在於造福人類，每個獎項的研究成果，都是為了受惠全人類，邀請得主來台演獎，讓民眾近距離與大師對話，親聞其卓越成就。

法治獎得獎人約瑟夫．拉茲在會中提到「轉型正義」的問題。他指出，過去30年間，「轉型正義」在國際間受到廣泛的討論，然而在每個國家地區歷經政權轉移後，內部的民眾，對於新舊政權的支持，會有不同的看法與立場，因此他呼籲，無論是透過司法或其他方式推動「轉型正義」，社會切勿忘了還是要尊重彼此，因為大家都生活在同一片土地上。

生技醫藥獎得主布萊恩‧德魯克爾，則分享發展癌症治療的醫學研究歷程。面對醫學與科技不斷進步，癌症很可能將不再是絕症，德魯克爾則說，傳染病在過去被視為不治之症，但在透過疫苗的接踵，大部分都能被根治與抑制，治療癌症的邏輯相同，依照目前醫療技術發展，癌症雖不能完全被治癒，但已有疫苗可供施打，像是頭頸癌可透過施打疫苗而被抑制，即代表癌症可被管理。

永續發展獎得主詹姆士‧漢森則在演講時提到能源政策的發展。他提到，在台灣的這幾天，發現台灣的空氣汙染問題非常嚴重，使用火力發電，勢必傷害民眾的健康，但要使用核能、化石燃料還是再生能源，必須仰賴量化的研究結果來比較，如今大量流通的能源訊息，大多是不正確的，至於台灣是否適合發展核能，仍需要由當地民眾自行決定。

漢學講座則為今日演獎壓軸，被問及如何定義漢學研究，漢學得獎人宇文所安打趣地說：「孟子曰：難言也！」他歷經8年以英語翻譯杜甫詩作，面向的是略懂中文的英語讀者，在計畫完成並在線上推出甫1年，發現下載閱讀量達萬筆，即代表西方國家對中國古典詩學很有興趣；另一名得獎人斯波義信見長於宋代史與中國經濟史，他則以「中國史上商人的社會地位」為題進行專題演講。

(旺報 )