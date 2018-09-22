推愛家3公投 台南市反同婚聯盟辦座談高育仁出席反對修改民法

2018年09月22日 18:21 中時 程炳璋

台南市反同性婚姻聯盟22日在東區德光里活動中心開座談會，鼓吹9合1選舉時支持愛家3公投，21世紀基金會董事長高育仁表達為同婚修改民法是破壞台灣社會現有的婚姻家庭制度。性平團體回擊高育仁走極端路線，無助兒子選情。

年底大選與公投同時進行，台南市反同聯盟22日提醒大家投票當天記得領公投票，對愛家3公投要圈選同意票，守住台灣的人倫價值。

年底選舉同時進行的愛家三公投，包括要同意婚姻限1男1女結合、國中小學校不該教授同志教育、用婚姻以外的其他方式保障同性生活。

反同婚聯盟成員表示，尊重主張同婚的人士，但台灣離婚率已是亞洲第1，世界第3，卻是亞洲唯一推動同婚法的地區，不認同這樣的標新立異。成員們強調反同婚不是歧視，而是選擇一種家庭價值。

高育仁表示，自己80幾歲還要站出來發聲，就是擔心台灣社會現有的婚姻家庭制度可能被改變，影響後代子孫，他對同性戀無意見，但無法接受同志婚姻要透過修改民法來解決。

高育仁大嘆，為了少數人而改變多數人維護的家庭倫理制度是不對的，呼籲不贊成的人要透過公投票發聲，「這些民法草案如果被修改過，就糟了」。

台南彩虹遊行發言人林奕廷指出，高思博多年來對台南不聞不問，一空降台南選市長就透過父親表態，在同婚議題走極端路線，22日參加反同座談成員都是老人，看得出來「年輕人不吃這一套」。

力挺同婚學生陣線總召洪國峰強調同婚是法案，不是法術，不會把異性婚姻的爸爸媽媽「變不見」，請高育仁不用擔心。

(中時 )