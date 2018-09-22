《中時晚間快報》傳陸取消與美貿易談判 劉鶴原訂下周訪美喊停

2018年09月22日 17:54 中時電子報 綜合報導

◎ 傳陸取消與美貿易談判 劉鶴原訂下周訪美喊停

陸美貿易戰沒有緩和跡象。《華爾街日報》報導，中國大陸已取消與美國的貿易談判，大陸國務院副總理劉鶴原訂下周前往華府的行程也喊停，但報導內容並未透露消息來源。

◎潭美颱風增強 彭啟明：接近台灣機率增加

第24號颱風潭美有增強跡象，目前其中心位置在鵝鑾鼻東南方約2000公里的海面上，持續朝西北西前進。近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風半徑100公里，最快明天可升級為中度颱風。氣象達人彭啟明表示，經過一晚，颱風預測路徑又修正了，看來接近台灣路徑的機會大增。

◎ 蘇宏達列三件事 痛斥文官體系遭啃噬

駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台大政治系教授蘇宏達發了一篇「誰殺了我們的外交官？」被廣泛流傳，綠營攻擊他假冒外交官身分發文，蘇宏達在臉書貼出照片指自己是1990年外交特考英文組第一名，外交人員第24期結業後分發國際組織司任職。並列出三件事痛斥文官體系正遭到嚴重且全面的啃噬，呼籲拒絕民進黨的新威權黨國體制。

◎ 盧廣仲五度攻蛋 自虧出道10年像煎蛋

盧廣仲明年4月27日將五度攻上台北小巨蛋開唱，舉辦11周年演唱會「大人中」，名稱源自他2014年退伍後，紀錄他「轉大人」心境的同名單曲；目前人在日本中津川參加太陽能武道館音樂節的盧廣仲說：「用小巨蛋來開啟第二個十年覺得很有元氣，像是我每天早上的煎蛋。」

(中時電子報)