《中時晚間快報》傳陸取消與美貿易談判 劉鶴原訂下周訪美喊停

傳陸取消與美貿易談判 劉鶴原訂下周訪美喊停

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎ 傳陸取消與美貿易談判 劉鶴原訂下周訪美喊停

陸美貿易戰沒有緩和跡象。《華爾街日報》報導，中國大陸已取消與美國的貿易談判，大陸國務院副總理劉鶴原訂下周前往華府的行程也喊停，但報導內容並未透露消息來源。

◎潭美颱風增強 彭啟明：接近台灣機率增加

第24號颱風潭美有增強跡象，目前其中心位置在鵝鑾鼻東南方約2000公里的海面上，持續朝西北西前進。近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風半徑100公里，最快明天可升級為中度颱風。氣象達人彭啟明表示，經過一晚，颱風預測路徑又修正了，看來接近台灣路徑的機會大增。

◎ 蘇宏達列三件事 痛斥文官體系遭啃噬

駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台大政治系教授蘇宏達發了一篇「誰殺了我們的外交官？」被廣泛流傳，綠營攻擊他假冒外交官身分發文，蘇宏達在臉書貼出照片指自己是1990年外交特考英文組第一名，外交人員第24期結業後分發國際組織司任職。並列出三件事痛斥文官體系正遭到嚴重且全面的啃噬，呼籲拒絕民進黨的新威權黨國體制。

◎ 盧廣仲五度攻蛋 自虧出道10年像煎蛋

盧廣仲明年4月27日將五度攻上台北小巨蛋開唱，舉辦11周年演唱會「大人中」，名稱源自他2014年退伍後，紀錄他「轉大人」心境的同名單曲；目前人在日本中津川參加太陽能武道館音樂節的盧廣仲說：「用小巨蛋來開啟第二個十年覺得很有元氣，像是我每天早上的煎蛋。」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
坐高鐵去香港過中秋 廣深港高鐵9…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。