移民作夥一起「夯」移民署新竹市服務站中秋節關懷外籍漁工

移民署中區事務大隊新竹市服務站22日特別在新竹市「明發定置漁場」，舉辦《關懷漁工「夯」烤肉及義剪》活動，讓大夥同歡。（陳育賢攝）

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陳育賢
移民署中區事務大隊新竹市服務站22日特別在新竹市「明發定置漁場」，舉辦《關懷漁工「夯」烤肉及義剪》活動。

為讓在台工作的外籍移工也能在象徵團圓的中秋佳節感受團圓溫馨氣氛，移民署中區事務大隊新竹市服務站22日特別在新竹市「明發定置漁場」，舉辦《關懷漁工「夯」烤肉及義剪》活動，讓大夥同歡。

新竹市服務站表示，位在新竹市香山區的「明發定置漁場」，目前聘僱數10名台籍與印尼籍漁工，老闆鄭明發表示，每年的中秋節，為了慰勞員工的辛勞，都會在自家的廣場前舉辦烤肉大會，因為印尼漁工大多都不吃豬肉，為了尊重他們的宗教信仰，都會另外準備1隻烤全羊讓印尼漁工們享用。

而服務站今天也特別和東亞美髮造型學院及新竹市外籍配偶關懷協會一同舉辦漁工關懷活動，現場除了替外籍漁工舉辦義剪活動外，也邀請新住民姐妹們表演「愛的甜蜜─中東肚皮舞蹈」，最後讓現場的外籍漁工比賽剝柚子，場面相當熱鬧。

參賽的印尼漁工CASA表示，他已經來到台灣12年了，因為工作的關係很少回去印尼，今年的中秋節很謝謝移民署和老闆，讓他們這些外籍漁工也能開心過節不孤單。

服務站主任藍紹譽指出，移工朋友往往是孤身1人來到台灣，沒有家人的陪伴，日子過的很是孤單，需要適度且適時的給予關懷，這次活動除關懷漁工朋友，也宣達移民署的居停留法令，不要因不諳法令而觸犯法令或損害自身權益。

移民署致力於為移（漁）工營造更友善及安全的工作環境，但這也需要雇主的支持及社會的認同，多一點包容，多一點體諒，就能夠設身處地的為這些漂洋過海的移工們，打造1個溫暖的家，1個友善及安全的工作環境。

(中時 )

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