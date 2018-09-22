蔡依林預告出道20周年啟動新巡演

2018年09月22日 18:05 中時 尤嬿妮

蔡依林赴巴黎參與米蘭時裝周。（翻攝寶格麗微博）

蔡依林赴巴黎參與米蘭時裝周。（翻攝寶格麗微博）

蔡依林（中）赴巴黎參與米蘭時裝周。（翻攝寶格麗微博）

蔡依林（Jolin）於台北時間21日出席寶格麗（BVLGARI）在義大利舉辦的米蘭時裝周，正式宣布受邀擔任寶格麗大中華區代言人！Jolin在當地接受時尚雜誌訪問、回應粉絲問題時，聊到最近忙籌備年底新專輯沒空做翻糖蛋糕，Jolin笑說：「我覺得我蛋糕的技術有點慢慢在退化！」透露專輯推出後，預計明年出道20周年開啟新巡演，「希望大家多來我的演唱會玩，這是我的願望」。

Jolin開心表示自己和寶格麗頗有緣：「我身上一直都有蛇的刺青，而且我唱了跟希臘神話有關的〈美杜莎〉，寶格麗跟蛇很有淵源，蛇代表智慧、生命力，我想這應該也是我的特質吧，而且我有水蛇腰，這方面我們還滿契合的。」Jolin此行巧遇莫允雯及孟耿如也在當地工作，三姊妹除了開心合影，對義大利熟門熟路的Jolin，不忘推薦好吃好玩的私房密笈。

其實Jolin原訂今年2月到米蘭參加寶格麗的新品發表會，但她當時因生病而取消行程，直至這次時裝周才共襄盛舉，Jolin說：「這次帶著健康愉悅的心情來，天氣也很好，覺得和義大利有不解之緣。」她透露每次來米蘭一定會品嚐義大利麵，也會到米蘭大教堂走走拍照。

(中時 )