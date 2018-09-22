蔡依林預告出道20周年啟動新巡演

蔡依林赴巴黎參與米蘭時裝周。（翻攝寶格麗微博）

友善列印
中時
蔡依林赴巴黎參與米蘭時裝周。（翻攝寶格麗微博）
蔡依林赴巴黎參與米蘭時裝周。（翻攝寶格麗微博）
蔡依林（中）赴巴黎參與米蘭時裝周。（翻攝寶格麗微博）

蔡依林（Jolin）於台北時間21日出席寶格麗（BVLGARI）在義大利舉辦的米蘭時裝周，正式宣布受邀擔任寶格麗大中華區代言人！Jolin在當地接受時尚雜誌訪問、回應粉絲問題時，聊到最近忙籌備年底新專輯沒空做翻糖蛋糕，Jolin笑說：「我覺得我蛋糕的技術有點慢慢在退化！」透露專輯推出後，預計明年出道20周年開啟新巡演，「希望大家多來我的演唱會玩，這是我的願望」。

Jolin開心表示自己和寶格麗頗有緣：「我身上一直都有蛇的刺青，而且我唱了跟希臘神話有關的〈美杜莎〉，寶格麗跟蛇很有淵源，蛇代表智慧、生命力，我想這應該也是我的特質吧，而且我有水蛇腰，這方面我們還滿契合的。」Jolin此行巧遇莫允雯及孟耿如也在當地工作，三姊妹除了開心合影，對義大利熟門熟路的Jolin，不忘推薦好吃好玩的私房密笈。

其實Jolin原訂今年2月到米蘭參加寶格麗的新品發表會，但她當時因生病而取消行程，直至這次時裝周才共襄盛舉，Jolin說：「這次帶著健康愉悅的心情來，天氣也很好，覺得和義大利有不解之緣。」她透露每次來米蘭一定會品嚐義大利麵，也會到米蘭大教堂走走拍照。

(中時 )

姚采穎睽違10年穿高跟鞋走秀 舊… 失智父虧妹惹母生氣 唐從聖樂觀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。