失智父虧妹惹母生氣 唐從聖樂觀面對：爸變可愛老頭

2018年09月22日 18:25 時報周刊 林彥君

唐從聖和媽媽感情深厚。（取自從從唐從聖臉書）

唐從聖（從從）的父母皆患有失智症，他的爸爸2015年因多重器官衰竭去世，他表示，他的爸爸因中風3次，造成腦幹神經受損，講話逐漸沒有邏輯，曾對他說：「開車小心，不要被撞」，但他當下並沒有意會到爸爸有失智症症狀，而是想帶爸爸去看精神科，爸爸反而無法接受，激動否認：「我沒有神經病」。

他透露，當時面對爸爸的病情非常抗拒，拖了一年多後，朋友建議他帶爸爸去醫院檢測，才確診爸爸是失智症患者，讓他很懊惱：「我應該要更早發現」。他認為照顧期間，負擔醫療費用是小，24小時陪伴耗費的心力才大，他說：「我一下怕他外出回不了家，一下擔心他出門會不會跌倒」，他的爸爸曾是職業軍人，不苟言笑，他面對爸爸晚年的轉變，他樂觀地說：「爸爸得失智症後，變成一個可愛的老頭」。

從從表示，爸爸得失智症後開始會把妹，和人搭訕說：「小姐你好漂亮，可不可以帶你回家當紀念品？」有一次他的爸爸還在媽媽面前虧妹，媽媽看到臉色大變，他得適時安撫兩位老人家。他回憶過去沒有陪爸爸一起到河南老家走訪，是至今最大遺憾，也讓他現在更珍惜和媽媽的相處時光，他認為台灣多數人對失智症一知半解，希望大眾能更重視失智症議題。

(時報周刊)