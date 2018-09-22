大選綁公投複雜化 中部4縣市提案脫鉤辦理

2018年09月22日 18:41 中時 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

年底九合一選舉將與多項公投合併投票，使選務作業更趨複雜，有人大膽預測如一併進行的話，恐怕開票會延遲到深夜時段。因此，苗栗縣長徐耀昌22日在中彰投苗4縣市首長會議，提案建議中選會審慎考慮脫鉤辦理，他們會中達成共識，將進一步向中選會建議。

中彰投苗區域治理平台推動邁入第四年，此次由苗栗縣接辦中農博系列活動，22日於開幕前先舉行首長會議，會中共提出47項建議案，其中一案即由徐耀昌提出公職選舉與公投脫鉤案，希望獲得中選會重視。

首長會議有苗栗縣長徐耀昌、台中市長林佳龍、南投縣長林明溱及彰化縣副縣長林明裕，各率領縣市主管出席，農委會主委林聰賢也應邀列席，見證簽署花博宣言及開幕式等。

縣府祕書長陳斌山表示，4縣市早在今年8月召開副首長會議時，已達共識建議中選會能將公投、大選脫鉤，並向列席的內政部政務次長陳宗彥表達此訴求，此次正式簽署通過提案。

陳斌山說，以苗栗為例，地方公職人員選舉選票張數至少5張、票匭數多，投開票所面臨空間不足與動線安排等問題；其次，候選人票數差距有限，競爭十分激烈，對投開所工作人員身心靈，均形成莫大負擔；另因公民投票權與選舉權年齡有所不同，也增加名冊查對與選票發送難度。

(中時 )