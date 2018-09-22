改革路走得孤單 蔡英文：我是總統沒得選

總統蔡英文（右）22日到新竹縣力挺民進黨新竹縣長參選人鄭朝方 （左），提及政府的改革之路走得很孤單，但她是總統沒得選。（邱立雅攝）

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邱立雅

民進黨執政以來大刀闊斧進行各項改革，包括備受爭議的年金改革等，日前更推出「改革挺台灣」系列影片。總統蔡英文22日走訪新竹縣力挺民進黨新竹縣長參選人鄭朝方時，提及改革之路很孤單，但她是總統，國家需要改變，「這是總統的責任。」

蔡英文走訪寶山新城風糖休閒園區，參觀當地長者們平時製作的各式手藝作品外，也品嚐現做的蔗糖等農特產品。她大讚新城風糖休閒園區，指出看見在地的年輕人返鄉參與地方文化，還有新住民在其中，來自四面八方的人，一起把社區做起來，成為典範，讓她感覺相當驚豔。

在看見新城社區集結年輕人、長輩等多元力量，用心改造社區，讓蔡英文有感而發，看見新城社區變成很成功，她很感謝地方，把國家的資源利用的很好。

提及面臨的改革之路，蔡英文透露「改革真的很辛苦，但這麼辛苦的事真的要做嗎？」她說改革得罪不少人，但每次問自己這個問題，都給自己很清楚的回答：「我沒有選擇，必須要做下去，因為我是總統，只有國家需要的方向，就必須要做，這是總統的責任。」

蔡英文說改革之路蠻孤單的，但是每次出來走走，回去之後感覺都不孤單。因為社會上有許多人，平時聽不到他們的聲音、看不到臉孔，但他們是支持改革的，如同她看到新城社區發展協會的成果，心中認為「這些改革是值得的」。

(中時 )

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