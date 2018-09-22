要打碼！蔡依林上下失守 美洩東西半球雪乳正翻

蔡依林曬性感禮服照。（圖／取自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

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蔡依林大秀雪乳事業線與美腿。（圖／取自蔡依林 Jolin Tsai臉書）
蔡依林與同場來賓合影，性感度爆表。（圖／取自蔡依林 Jolin Tsai臉書）
蔡依林和Bella Hadid同場比性感。（圖／取自蔡依林 Jolin Tsai臉書）
粉絲留言。（圖／取自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

天后蔡依林最近赴義大利參加米蘭時裝周，並宣布受邀擔任寶格麗大中華區代言人，稍早她在臉書分享這回參加活動辣照，可見她穿上深V、高衩墨綠色禮服，上半身大曬渾圓G乳，雙峰呼之欲出，下半身又露出纖細美腿，性感指數爆表，粉絲則喊：「太逆天了」、「希望公司美工給這位代言人的前胸後背都打上馬賽克」。

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終於等到妳！蔡依林接任寶格麗大中華區品牌代言人

蔡依林最近以「BVLGARI 寶格麗大中華區品牌代言人」頭銜現身米蘭，並參與寶格麗飯店中舉辦之2019春夏系列新品皮件與配件發表，前一天身穿紫紅色亮片寬褲、上衣的她，隔天選穿另一件性感貼身禮服，「上下失守」，大秀W性感胸型與事業線，禮服下襬更是開岔到大腿根部，露出整隻美腿。

蔡依林稍早在臉書PO出這組照片，驕傲說：「龐德女郎可好～」，粉絲則讚：「無！懈！可！擊！」、「太 太 太 誘人」、「水蛇腰龐德女郎」、「007下一集女主角就是妳啦！先排演一下怎麼跟丹尼爾克雷格接吻」、「太辣了這樣母湯！！」。

(中時電子報)

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