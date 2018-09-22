丁守中 韓國瑜如何勝選？蔡正元獻計以戰逼降

2018年09月22日 18:41 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中。(圖／本報資料照，蕭仲博攝)

年底選戰倒數將跨進兩個月，台北市長選情仍以柯文哲穩居領先地位，國民黨參選人丁守中原有藍營基本盤優勢彷彿消失；高雄市長選情，原本有綠營絕對勝算的民進黨參選人陳其邁，卻被突然空降的國民黨參選人韓國瑜追趕到五五波局面。國民黨政策會前執行長蔡正元對此分析柯、丁、韓三人選戰策略優缺點，希望「韓和丁還要再提高聲量，才能以戰逼降」。

蔡正元指出，「柯文哲的策略很清楚，掌握話題，擴大輿論聲浪，站穩中間選民。用各種政策吸引淺藍選民，用各種姿態拉攏淺綠選民，力求彌補施政流失的選票，創造瓦解姚文智的棄保效應」。

蔡正元對丁守中目前選舉戰術批評指出，「以佛系方式勤走基層，時事反應老慢幾天，沒有議題主軸，反讓輿論風潮被柯文哲主導，殊為可惜」，並舉例「柯文哲為一家親道歉，民調大跌，丁守中應該趁機主動攻勢，他卻上周玉蔻節目，講錯方向讓柯文哲脫身」。

而韓國瑜方面，蔡正元稱讚「韓國瑜缺乏執政優勢，針對高雄困境，快速時事反應掌握議題主軸，不斷創造風潮，提高能見度和輿論聲量，成功拉攏中間選民，打出五五波的氣勢，已有逆轉勝的可能」。

最後，蔡正元希望「韓和丁還要再提高聲量，才能以戰逼降」，贏取年底北高市長選戰。

(中時電子報)