柯文哲台南開講台北經驗 民眾：是選總統嗎？

柯文哲與蘇煥智並肩而坐，但兩個人沒有互動。（曹婷婷攝）

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粉絲要求柯文哲簽名。（曹婷婷攝）
柯文哲被一堆民眾包圍拍照，他笑得樂不可支。（曹婷婷攝）
中秋連假首日，柯文哲到台南演講。（曹婷婷攝）

台北市長柯文哲中秋連假首日，下午到台南參加「2018透客講座公益論壇–台南房事行不行？」論壇，吸引數百位鄉親聆聽，開講前不少民眾逮到機會用手機借位跟他「自拍」，主辦單位安排他跟前台南縣長、台南市長參選人蘇煥智並肩而坐，兩人簡單握手但沒有互動。

尋求連任的柯文哲跑到台南開講，不少鄉親都打趣，「感覺是在為選總統鋪路嗎？沒在台北打選戰，怎麼跑到台南演講？」柯文哲一到場就直接到第一排入坐，但婉拒受訪，專注聆聽中華醫事科大校長曾信超演講，曾分析少子化人口銳減與房市關聯，全場妙語如珠，數度逗得台下聽眾哈哈大笑，柯文哲也被逗樂。

柯文哲以「企業文化」為講題，分享自己的市政治理經驗和企業文化，他提到，颱風假是一面很好的照妖鏡，過去大家都要求公務員要講實話，但颱風假判斷時，公務員講實話，要不要聽？之前颱風來襲，北部僅台北市、基隆正常上班，「其他縣市這不是睜眼說瞎話嗎？」

面對深澳電廠議題，柯文哲直言，那是科學題目，在議會大家都要求他要表態，「愚人的問題，智者無法回答」，他說，台灣的政治不管是議會還是立法院，都在問很笨的問題，政治很少在講真實的題目，都在講幹話，台下隨即響起一陣掌聲。

柯文哲強調，加護病房還有一個特色，就是「無差別」，病人送進來不會說他是藍還是綠，因此，不管是藍綠議員，只要是有道理，自己都會做，沒道理的就不用理他，「所以王世堅講的話，就不用理他。」

(中時 )

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