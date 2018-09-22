會怕？周玉蔻罵警流氓又敗訴 悄悄繳掉罰金...

2018年09月22日 18:46 中時電子報 吳玫穎

資深媒體人周玉蔻去年4月在政論節目討論年金議題，當場指來賓雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚、警員陳志傑兩人「上節目像流氓」，被一狀告上法庭，台北地方法院依公然侮辱罪，判她拘役50日，可易科罰金。今日有媒體披露，周玉蔻疑似擔心被媒體發現，特地提早2天將4萬元罰金繳清，躲過媒體拍攝。

據聯合報報導，周玉蔻去年在節目上公然批評「退休警察是流氓」，遭賴坤柚告誹謗，最後被判拘役50日，可易科罰金，加上她4年前誹謗前總統馬英九收受頂新政治獻金，同樣被判拘役50日，北檢依法就這2案向法院聲請執行，法院裁定2案合併拘役共90天，可易科罰金。

由於周玉蔻先前已繳清頂新案的5萬罰金，北檢本月20號再傳喚她繳交年改案罰金4萬，而周玉蔻就被指疑似擔心媒體發現行蹤，默默提前2天，於本月17號把罰金繳完。

周玉蔻去年在節目上公開批評「退休警察是流氓」惹官司，遭賴坤柚、陳志傑分別提告，最後兩案都敗訴。今年1月周玉蔻更罕見在臉書PO出道歉文，向賴坤柚道歉，願接受一審判決，不會上訴。

周玉蔻悄悄繳掉罰金的消息傳出，當然也引發網友一陣討論，「反正她賺的多 繳這小錢」、「執業成本吧 不然上電視都不能講話了」、「這種累犯怎麼還易科罰金」、「大街罵人小巷道歉……」。

(中時電子報)