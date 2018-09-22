打壓母語？韓國瑜批：民進黨不抹黑 就不會選舉了

國民黨高市長參選人韓國瑜出席美濃後援會，受到上千鄉親熱烈歡迎。（林雅惠攝）

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國民黨高市長參選人韓國瑜感受到美濃鄉親熱情，強調「民心思變」。（林雅惠攝）
高雄市長參選人韓國瑜、市議員參選人林義迪、朱信強等人高舉雙手與台下鄉親一起高喊「凍選」。（林雅惠攝）

高雄市美濃區是全台客家文化保存最完整的地方，綠營抨擊藍營高雄市長參選人韓國瑜主張「母語在家裡向爸爸媽媽、爺爺奶奶學」是扼殺母語，韓國瑜說，未來高雄子弟在學校一定要學中、英文雙語，才能面對國際挑戰，母語鼓勵在家裡學習，檢定後發放獎金，民進黨扭曲意思，到了不奧步就不會選舉的地步。

高雄市長選舉呈現藍綠對決態勢，距離投票日剩下62天，民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜每天勤跑行程，韓國瑜22日上午出席美濃鄉親自願出錢出力成立的後援會，受到上千名鄉親熱烈歡迎，韓國瑜感受到鄉親的熱情，強調「民心思變」，高雄一定要改變，上千名鄉親揮動國旗，高喊韓國瑜「凍選」。

針對綠營抨擊韓國瑜在其Line文宣指出母語在家裡和爸爸媽媽、爺爺奶奶學，是在扼殺母語，韓國瑜強調，高雄是國際化大都市，如果高雄年輕子弟不會中英文雙語，未來如何跟國際接軌，他才主張若當高雄市長，高雄子弟在學校一定要學中英文雙語，母語請在家裡學，學完後讓小朋友進行檢定，通過後市府就發放獎金。

韓國瑜說，28年前他是第一個成立台北縣客家同鄉會的人，每週舉辦客家山歌、客家舞蹈等，如今台北縣客家同鄉會改稱新北市客家同鄉會，他支持客家文化，民進黨卻在選舉到了，說他要消滅客家文化，簡直到了不抹黑就不會選舉的地步。

(中時 )

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