都市輕旅行提案！ 來港都高雄大啖Ukai鐵板燒

2018年09月22日 19:08 中時 徐力剛

Ukai-Tei Kaohsiung鐵板燒美味料理，深受食家饕客推崇。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

特製「豆水豆腐」口感滑順細膩。（圖片提供／高雄晶英國際行館）

每天被繁忙工作壓得喘不過氣？來趟說走就走小旅行，前往港都高雄大啖美食，高樓層盡覽高雄港絕美風光，度過舒適假期。

「高雄晶英國際行館」以世外桃源為靈感發想，加入藝術氛圍打造全新時尚設計旅店，提供賓客舒適入住體驗，館內餐廳Ukai Tei Kaohsiung製作饕餮美饌更是當紅炸子雞，吸引旅人搶先嚐鮮。飯店看準商機，即日起推出「時髦避世」住房專案，凡預約Ukai餐廳用餐，即享入住御典雙驛房型8折優惠，雙人入住每晚7199元起。

來到晶英國際行館，寬敞大廳搭配木質調色系設計，耳邊傳來悠揚音樂聲，讓人身心都靜謐起來。行政樓層房型提供養生晨食2客，午後時段可前往雲垂樓享用「雅緻食刻」午茶buffet，現場備有主廚精緻輕食與酒精類飲品無限暢飲，搭配室外廣闊景緻，一次多重滿足。房內mini bar提供免費啤酒、軟性飲料、Nespresso膠囊咖啡及迎賓水果等。

好康再加碼，即日起預約Ukai-Tei Kaohsiung鐵板燒晚餐，可免費品嘗東京Ukai豆腐亭經典料理「豆水豆腐」，嚴選日本高品質黃豆與泉水入饌，手工現作豆腐，美味「豆水豆腐」佐以醬油、昆布鹽品嘗滋味絕佳。

(中時 )