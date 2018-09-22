新竹》拿頭前溪做文章 徐欣瑩、鄭朝方都要推YouBike

2018年09月22日 19:46 中時 邱立雅

台北市長柯文哲到新竹縣替縣長參選人徐欣瑩（左二）站台，表示願意傳承台北市的成功經驗。（邱立雅攝）

頭前溪被視為新竹縣市的母親河，新竹縣長選戰打起來，頭前溪就是很好用的政見素材。台北市長柯文哲22日到新竹縣替縣長參選人徐欣瑩站台，兩人在頭前溪自行車道騎乘YouBike大談溪畔環境治理；蔡英文同樣也到竹縣替民進黨竹縣長參選人鄭朝方站台，競選總部壁畫主題就是頭前溪。

徐欣瑩及柯文哲在頭前溪岸旁大談溪畔建設計畫，柯文哲表示則表示將無條件支援SOP與經驗，認為大約花2年2億左右，即可把頭前溪畔自行車道周邊整治完成。

徐欣瑩則表示，台中以北只有新竹縣沒有YouBike，過去執政者一直說要推動，卻無下文，而頭前溪河畔平日欠缺規畫，台北河濱公園是成功典範，她將向柯文哲取經，好好打造頭前溪南北岸的河岸。

柯文哲指出，台北市目前已有400個YouBike站點，與1萬3000輛車，YouBike設立首重設站點的規格跟公民參與，要與民眾討論哪裡設立比較好，而士林區剛花了1億元重新規畫了自行車道、運動場所，將無條件傳授台北的成功經驗給徐欣瑩，告訴她怎麼做最完善，也最便宜。但柯文哲也表示，頭前溪畔花2億打造自行車道、人行道、球場等等，「是很容易成功的政見。」

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方則邀請蔡英文總統參觀競選總部，為總統導覽巨幅的手繪插圖，說明鄭朝方的大新竹旗艦計畫—「頭前溪岸24小時城市運動光廊」，並請蔡英文留下親筆簽名。

鄭朝方表示，這張願景圖是所有新竹縣民的願景，未來他若當選縣長，他會結合中央的資源，與新竹市長林智堅合作，一起改造頭前溪河岸，讓所有新竹縣市的民眾，都能享受一流的河岸生活。

鄭朝方的「頭前溪岸24小時城市運動光廊」計畫，包括中央政府推動的綠能產業，以太陽能、風能點亮縣民的運動空間，並以生態工法打造超級堤防，將頭前溪岸打開給縣民使用。此外，鄭朝方還說，新竹縣運動的空間嚴重不足，他將規畫棒球場等休閒運動空間、優化路跑路線、規畫YouBike站與自行車專用道，讓河岸的活動更多元。

(中時 )