Lara揪祈錦鈅洩私密睡衣 扮性感玉兔噴鼻血

2018年09月22日 19:10 中時 蔡琛儀

Lara和祈錦鈅比賽畫柚子。(妹妹娃娃多媒體提供)

梁心頤(Lara)日前特別用直播舉辦「沁梁鈅光」睡衣派對，邀來「表特版正妹」祈錦鈅助陣，兩人呼應主題穿上睡衣亮相，祈錦鈅選擇粉紅碎花可愛風格睡衣，倒是Lara苦惱說：「我衣櫃裡還真的沒有睡衣，因為要睡得舒服不就是裸睡嗎？這樣尺度太大了！」後來才穿上小露香肩的小可愛，兩人還戴上兔子耳朵道具，應景化身成性感玉兔相當應景。

Lara 在直播中一展歌喉，自彈自唱多首好歌〈夜空中最亮的星〉、〈牡丹江〉、新歌〈最愛的痛〉讓粉絲直呼好好聽，她更自願擔任吉他手為祈錦鈅伴奏，事前苦練樂譜不想漏氣，卻被好友兼南拳媽媽前團員張傑吐槽：「你當伴奏？我有聽錯嗎，怎麼可能。」

祈錦鈅是Lara頭號粉絲，因此相當緊張，Lara當場出考題演唱〈不敢哭〉，小鈅緊張直呼「門就在我眼前，若唱不好我會自動走出去」，順利通過考驗後兩人還現場跳起抖音，以新歌《蹦蹦蹦》炒熱直播氣氛。

兩人也拿起柚子玩起雜耍秀，並進行柚子彩繪大比拚，彼此畫上對方Q版模樣，未料祈錦鈅美術天份有些掉漆，成品讓Lara看了傻眼直呼：「竟然碰到有人比我美術還差。」Lara為11月11日「千面獸」演唱會賣力催票，特別強調自己現在單身，「我不要一個人過光棍節，所以你們一定要來陪我聽我唱歌。」預告屆時也會有驚喜嘉賓助陣。最後她獻唱被洗版點歌〈下雨天〉，改歌詞成中秋限定版，結束爆笑又溫馨的直播。Lara演唱會11月11日晚上6點半在三創生活園區舉辦，購票請洽KKTIX與全家便利商店。

(中時 )