黃士修一條年輕生命可能犧牲 他怒：蔡政府竟毫不在乎

2018年09月22日 19:17 中時電子報 黃麗蓉

31歲的「以核養綠」公投領銜人黃士修，以絕食抗議中選會拒收再送的2萬多份連署書，日前他在絕食逾140小時後，被強迫送醫，20日他又再重回抗議現場。國民黨發言人洪孟楷怒指，蔡政府鐵了心不理會，哪怕是一條年輕生命可能犧牲，也毫不在乎！

洪孟楷指出，對蔡政府來說，黃士修不是國民，而是反叛份子的頭號角色。別說綠營效忠者，就是一般公務人員也不想和他扯上邊。從13日晚間到現在，僅見層層警力隔離，不見中選會高層溝通，任黃士修支撐不了倒下，用時間換取空間，可日子一久，媒體不想關心，這2萬多份的連署書也就形如廢紙。

洪孟楷指出，這個政府鐵了心，哪怕是一條年輕生命可能犧牲，也毫不在乎。他甚至直言，看來年底國民黨（反空汙、反核食、反深澳電廠），和「以核養綠」4個公投案，大概已宣告出局了。

他不滿說，由於民進黨之前操作「公投綁大選」非常成功，知道這樣的威力驚人，所以無論如何都會一擋再擋，絕對不能讓在野黨如法炮製，完全是標準的政治操作，可惜的是中選會竟公然配合演出。

洪孟楷在nownews「名家論壇」撰文強調，從中選會對付國民黨和黃士修的手段來看，中選會是吃了秤砣鐵了心，見招拆招，就是不想讓這4個公投成案。從一開始修改題目、拖延成案，二階段送件時的拒絕收件、影射造假、懷疑代簽，以及未到9月16日期限，卻拒絕再收件。這些作法，哪是一個中立行政機關應有的作為？

(中時電子報)