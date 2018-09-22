黎明溝水環境改善啟用 呈現嶄新水岸環境景象

2018年09月22日 20:39 中時 陳世宗

各界一起復育放養原生種魚「條紋二鬚䰾」，期能恢復河川生命力。（陳世宗攝）

打造生態河，黎明溝改善工程獲得中央前瞻基礎建設水環境計畫補助，總工程經費約4000萬元，將原有混凝土護岸改為植生緩坡，設置全齡化步道長度約400公尺，22日正式啟用！市長林佳龍表示，完工後呈現嶄新的水岸環境景象，提供市民朋友舒適水岸友善環境，黎明溝復活也是最重要的中秋節禮物。。

黎明溝水環境改善增設環境教育解說平台、河岸景觀平台及黎龍橋歷史解說平台等，22日啟用典禮同時舉辦中秋河畔音樂會！林佳龍、行政院環保署長李應元、立委張廖萬堅等共襄盛舉，和民眾在樹蔭綠草的河畔，感受的自然風光，並復育放養原生種魚「條紋二鬚䰾」，期能恢復河川生命力。

「一溝、二川、四溪！」李應元肯定台中市府的努力，包括黎明溝、綠川、柳川，以及惠來溪、潮洋溪、筏子溪及南勢溪等18個計劃，全部動起來全力爭取前瞻計劃，讓台中生活環境品質愈來愈好，站在全世界任何一個地方，都可以驕傲的說「我是台中人」。

林佳龍表示，水利局從105年開始規劃黎明溝，當時還沒有前瞻基礎建設，但「機會是給準備好的人」，當去年行政院推出前瞻基礎建設時，就讓台中率先獲得補助，黎明溝從斷頭排水溝，現已完成呈現嶄新的水岸環境景象，兼具防洪、文化、生態、景觀功能，提供市民朋友散步、野餐及欣賞自然風光等活動的舒適水岸空間。

為使台中市水域發展更完善！林佳龍表示，市府提出惠來溪、潮洋溪、筏子溪及南勢溪等水環境改善計畫，發展在地水岸特色，6億2000萬元預算也獲得行政院前瞻基礎建設特別預算補助，未來將致力提供市民親水優質環境，致力打造水岸花都，朝向宜居城市的目標邁進。

水利局長周廷彰指出，黎明溝過去為典型灌排兩用區域排水，具備多樣性的溪流環境，是當地豐富水生、動植物主要棲息區域，但因都市開發失去部分河道、形成社區型水域，且舊有砌石護岸破損嚴重，加上近年污水流入，生態遭破壞。

周廷彰強調，市府持續改善水域環境，並爭取中央經費補助，前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」已核列總經費約37億元，額度全國最高。

(中時 )