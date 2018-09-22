《一年生》9鮮肉在台享受巨星待遇 羞拒解釦「珍惜肉體」

2018年09月22日 19:31 中時 潘鈺楨

9位小鮮肉以熱歌勁舞開場。（盧禕祺攝）

泰國BL夯劇《一年生》（Sotus）男星們今年3月才來台會粉絲，不到半年，22日又在台北國際會議中心舉辦安可場，9位小鮮肉Singto、Krist、Oaujun、Fiat、Guy、Nammon、New、Off、Gunsmile登台前先召開記者會，入境隨俗大啖中秋月餅，9個大男生吃得津津有味，開心地用中文祝賀大家「中秋節快樂」！

他們前天先品嘗了鼎泰豐，Gunsmile最愛小籠包、空心菜跟炸排骨。Singto抱怨上次來台都在工作，沒看到台灣的太陽，要把握今天一整天自由時間好好逛台北。New、Singto想去猴峒看貓，Gunsmile、Fiat要到西門町購物，Krist必須幫媽媽買鞋，Oaujun計畫去爬山，Guy事先跟網友打聽，打算坐動物園纜車去貓空泡茶。

泰國BL夯劇《一年生》（Sotus）男星們今年3月才來台會粉絲，不到半年，22日又在台北國際會議中心舉辦安可場，9位小鮮肉Singto、Krist、Oaujun、Fiat、Guy、Nammon、New、Off、Gunsmile以動感泰國歌〈愛抓住〉熱舞開場，隨後站在舞台邊讓1350名粉絲用手機拍個飽。主持人問粉絲最想看到誰「解開一顆釦子」，粉絲點名Singto，讓Singto害羞說：「我很珍惜自己的肉體！」

他們登台前先召開記者會，入境隨俗大啖月餅，吃得津津有味，開心地用中文祝賀大家「中秋節快樂」！其實他們前天已先品嘗鼎泰豐，最愛小籠包、空心菜跟炸排骨。Singto抱怨上次來台都在工作，沒看到台灣的太陽，要把握今天一整天自由時間好好逛台北。New、Singto想去猴峒看貓，Gunsmile、Fiat要到西門町購物，Krist必須幫媽媽買鞋，Oaujun計畫去爬山，Guy事先跟網友打聽，打算坐動物園纜車去貓空泡茶。

他們看到台粉集資百萬在小巨蛋、西門町等5處LED牆買下廣告，直呼感動，指這在泰國是巨星才有的待遇，聽到主持人說「因為台灣粉絲很有錢」，逗得9人哈哈大笑。9人樂得現場秀舞技，被封為舞王的Gunsmile大跳「殭屍舞」，跳完以後自嘲：「不會很像瘋子嗎？」此次見面會票房售出9成，吸金近500萬。

(中時 )